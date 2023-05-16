Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan A Haber'de önemli açıklamalar

Katıldığı A Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İkinci tur bizim için daha kolay. Fark kapanacak gibi değil. Türk milletinin kahir ekseriyeti istikrarın sürmesinden yana tavır aldı. Yani bütün bu hususları dikkate aldığımız zaman 2. turun daha rahat olacağını düşünüyoruz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hala kritik bir sürecin içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Öncelikle 2. tur bizim için çok daha kolay olacak. Arada 5 puan ve 2,5 milyon fark var. Baştan söylemek gerekirse 2. tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada; 5 puan fark, 2,5 milyon oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi… Biz kendi oyları koruduğumuz gibi bunun üzerine Cumhurbaşkanımız yenilerini ekleyecek. Güven ve istikrar ortamının devam etmesi noktasında Türk milletinin kahir ekseriyeti yüzde 49,5'u Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Türkiye Yüzyılı perspektifi çerçevesinde bunu devam ettirecektir. Tabi ki Sinan Oğan'ın aldığı oyların nereye gideceği tartışması sürüyor, biz de bunu takip ediyoruz. Orada farklı bir sosyoloji var. Yüzde 5,17 olan kitle o ya bu tarağa gider demek yanlış olur. Tabi ki o kitle de bir çerçevede değerlendirmede bulunacak.