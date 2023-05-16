Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti 3 bölgede de ilk sırada! İstanbul'da milletvekili seçimine ilişkin oy dağılımı açıklandı

İstanbul'da, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) birinci bölgede 1 milyon 294 bin 150, ikinci bölgede 1 milyon 46 bin 691, üçüncü bölgede ise 1 milyon 261 bin 895 oy aldı.
11 MİLYON 367 BİN 598 SEÇMENDEN 10 MİLYON 290 BİN 806'SI SANDIĞA GİTTİ
İl Seçim Kurulunun kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 290 bin 806'sı sandığa gitti.
Sandık kurulu sayısının 30 bin 849 olarak belirtildiği tutanaklarda, oyların 215 bin 140'ı geçersiz olarak bildirildi.
28. Dönem Milletvekili Seçimleri İstanbul 1. Bölge sonuçlarına göre, 4 milyon 203 bin 519 seçmenden 3 milyon 838 bin 597'si oy kullandı.