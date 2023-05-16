Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti 3 bölgede de ilk sırada! İstanbul'da milletvekili seçimine ilişkin oy dağılımı açıklandı

İstanbul'da, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) birinci bölgede 1 milyon 294 bin 150, ikinci bölgede 1 milyon 46 bin 691, üçüncü bölgede ise 1 milyon 261 bin 895 oy aldı.



11 MİLYON 367 BİN 598 SEÇMENDEN 10 MİLYON 290 BİN 806'SI SANDIĞA GİTTİ

İl Seçim Kurulunun kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 290 bin 806'sı sandığa gitti.