Son dakika: YSK yurt dışı oy verme işlemi için kararını verdi!

Cumhurbaşkanı Seçimi için ikinci tur oylamasının Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanacağını, partilerin taleplerinin mümkün olduğunca karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Ahmet Yener, sözlerini şöyle tamamladı: "Sürenin kısalığı ve acilen karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme günleriyle ilgili, Dışişleri Bakanlığının ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."

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