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    • 16.05.2023 17:49
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    Son dakika: YSK yurt dışı oy verme işlemi için kararını verdi!

    Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme süresinin 20-24 Mayıs tarihleri olarak belirlendiğini bildirdi.

    YSK duyurdu! 5 ülkede oy kullanma işlemi uzatıldı

    Son dakika haberleri... Oy verme süresi 2 gün olarak açıklanan ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de süre 5 güne uzatıldı.

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışında kullanılacak oy süresinin bazı ülkelerde 2 gün olmasına yönelik yaptığı itiraz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-21 Mayıs olarak belirlenen oy verme süresi 20-24 Mayıs olarak güncellendi.

    Kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkek, şu ifadelere yer verdi:
    "CHP olarak YSK'ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler."

        PAKİSTAN'DA 20-21 MAYIS
        Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için Pakistan'da 20-21 Mayıs'ta oy kullanılacağını duyurdu.

        Yüksek Seçim Kurulu Kurul'un 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışmalarına devam ettiğini belirten Yener, yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerine ilişkin çeşitli açıklamaların gündeme geldiğini söyledi.

        "20-24 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA OY VERME GÜNLERİ BELİRLENMİŞTİR"
        YSK'nin, siyasi partilerin sürelere ilişkin verdikleri dilekçeleri dikkate alarak Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile gerekli teması sağladığını kaydeden Yener, "Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir." diye konuştu.

            Cumhurbaşkanı Seçimi için ikinci tur oylamasının Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanacağını, partilerin taleplerinin mümkün olduğunca karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Ahmet Yener, sözlerini şöyle tamamladı: "Sürenin kısalığı ve acilen karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme günleriyle ilgili, Dışişleri Bakanlığının ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."

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            Haberler Güncel Son dakika: YSK yurt dışı oy verme işlemi için kararını verdi!
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