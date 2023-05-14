Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2023 18:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 18:15
    ABONE OL

    Yurt dışı oylarının sayımı başladı! Hangi parti lideri ne kadar oy aldı? İşte detaylar...

    Saatlerin 17.00 göstermesiyle birlikte oy verme işlemleri sona erdi. Türkiye genelinde oy verme işleminin bitmesinin ardından, yurt dışı oyların sayımına da başlandı. Peki hangi siyasi parti lideri ne kadar oy aldı? İşte detaylar...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yurt dışı oylarının sayımı başladı

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.


    Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar ise ATO Congresium'da 5 kilidi bulunan bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korundu. Türkiye genelinde oy verme işleminin bitmesinin ardından, yurt dışı oyların sayımına da başlandı.



    "HER BİR SANDIK KURULU 3-5 TORBA SAYACAK"

    Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, oyların sayımına ilişkin şu bilgileri verdi:

    "Yurt dışında 72 ülke 15 temsilcilikte 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi. Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak, mesaimiz uzun. Sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık bizde 2 saatte sayılabilir. Saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz."



    SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
    Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

    Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

    Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

    Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.



        YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRANA KADAR SONUÇLAR AÇIKLANMAYACAK
        Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

        Salt çoğunluk olmazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak

        Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.



        OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
        Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

        Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

        "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.



        Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

        Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

        OY VEREN VATANDAŞLAR HEDEF ALINMIŞTI
        Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi Fransa'da da başlamıştı. Fransa'da Türk seçmenle Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

        FRANSA VE BELÇİKA'DA HDPKK YANDAŞLARINDAN SEÇMENLERE SALDIRI | VİDEO İZLE

        Terör örgütü PKK yandaşları yerel hükümetlerin ülkelerindeki oy verme sürecini iptal etmeleri için tüm yolları deniyor. Adeta bir merkezden talimat almış gibi hareket eden HDPKK'lılar, 1 günde 6 değişik şehirde saldırı düzenlendi.

        HDPKK'LILAR OY KULLANAN VATANDAŞLARA SALDIRDILAR
        Strasbourg, Paris ve Bordeaux şehirlerinde ise Türkiye başkonsoloslukları önünde PKK terör örgütü propagandası yapan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi HDPKK militanları oy kullanmaya gelen vatandaşlara saldırdı.

            MARSİLYA'DA DA SALDIRDILAR
            Marsilya bölgesinde oy kullanmak için başvuran vatandaşlar kadın, çocuk, yaşlı demeden çevredeki terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Oy vermeye gelen vatandaşlara saldırıldı, hastaneye kaldırılan vatandaşların olduğu bildirildi.

            KADIN ÇOCUK DEMEDEN SALDIRDILAR | VİDEO İZLE

            Fransa'daki vatandaşlar, Marsilya'nın yanı sıra Bordeaux bölgesinde de benzer saldırıların yaşandığını paylaştı.

            Vatandaşların saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Terör örgütü yandaşlarının PKK elebaşı Abdullah Öcalan sloganları attığı görüldü.

            BELÇİKA'DA DA BENZER SALDIRILAR YAŞANDI
            Seçim sürecini provoke etmeye çalışan terör örgütü PKK destekçileri Belçika Anvers'te de oy vermeye gelen vatandaşlara saldırdı. Belçika'da 153 binin üzerinde seçmen bulunduğu belirtiliyor.

                508 BİN 908 VATANDAŞ YURT DIŞINDA OY KULLANDI
                Şimdiye kadar yurt dışında 508 bin 908 Türk vatandaşı sandıkta oy kullandı. A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak değerlendirdi.

                ALMANYA 9 NOKTADA OY KULLANILAMAYACAĞINI AÇIKLADI | VİDEO İZLE


                Almanya'nın güvenlik nedeniyle 9 noktada oy kullanmayı engellediğini ancak bununla ilgili girişimlerin devam ettiğini belirten Toprak, "Alman basını ilk defa doğru haber yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın müthiş bir sevgisi var. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olan bu sevgi 27 Nisan itibarıyla başlayan bu sevgi oy verme işlemlerine yansıyor. Vatandaşlarımız çok uzun mesafelerden gelerek oylarını kullanıyorlar. Bu seçimde ilk defa vatandaşlarımızın yoğun olduğu ancak başkonsoloslarımızın olmadığı yerlerde ek sandıklar kurulması üzerine çalıştık ve bunu YSK kabul etti. 23 noktada vatandaşların oy kullanmasının önü açıldı. Ancak Almanya seçimden 1 gün önce güvenlik nedeniyle 9 noktada oy kullanılamayacağını açıkladı. Burada yaklaşık olarak 300 bin seçmen mevcut. YSK tekrar karar aldı, 6-7-8 Mayıs'ta buralarda sandık açılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

                SEÇİLMİŞ İNSANIN SEÇMEN İLE BİR ARAYA GELMESİNİ ENGELLEDİLER
                Yurt dışında oy kullanma oranının 2018'e göre yüzde 50 arttığına dkkat çeken Toprak, "2018'e kıyasla şu anda yüzde 50 daha fazla oy kullanıldığını görüyoruz. Dün akşam itibarıyla 500 bin sayısını geçti. Bundan önceki seçimlerde 1,5 milyon oy kullanılmıştı. Biz AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak çalışmalarımıza başladığımızda hedefimizi 3 milyon olarak koyduk. Bunun için çalışmalar yaptık. Şu anda iyi bir katılım söz konusu. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak 180 bölgede 750 şube olarak sahada çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 30 bin dava arkadaşımızla sahadayız. Bundan önce milletvekillerinin ve bakanların gelmemesi için sıkıntılar yaptılar. Seçilmiş insanın seçmen ile bir araya gelmesini engellediler. Biz de 30 bin dava arkadaşımızla sahada bilgilendirmeler yaptık. Yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz, müthiş bir sevgi seli var." ifadelerini kullandı.

                    Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

                    Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda. Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

                    2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü oy sandığa gitmişti.

                        İNGİLİZ FINANCIAL TIMES'TAN CHP AĞZI!

                        İngiliz Financial Times, yurt dışı oylarını manşetine tam olarak CHP ağzıyla taşıdı. Financial Times'ta yer alan haberde Avrupa'daki sandıklarda artış yaşanmasını "Erdoğan iktidarda kalmak için Almanya'daki Türklere kur yapıyor" iddasına dayandırdı.

                        Gazeteye göre, sandık sayısının artışı ile gerçekleşecek olan daha yüksek katılımın AK Parti'ye fayda sağlayacak.

                        Tam bir CHP ağzıyla yazılan haberde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in sözleri çok dikkat çekici. Seçimde yurt dışında yaşayanların oylarını kullanması için yapılan çağrının Erdoğan'a desteği artırmak olmadığını söyleyen Eren, "Hangi partiye oy verdikleri bizi ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan vatandaşların haklarını kullanmasının önündeki engelleri kaldırmaktır" dedi.

                        Öte yandan gazete bir muhalif iddiayı da sayfasına taşıdı.

                        Buna göre, muhalefet partileri Erdoğan'ın Almanya'da Türk devleti tarafından finanse edilen ve yönetilen yaklaşık 900 cami de dahil olmak üzere büyük kaynakları harekete geçirdiğini iddia ediyor.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        • Paylaş
                        • Tweet
                        • Paylaş
                        • Sitene Ekle
                        •  
                        Vakıf Katılım
                        Haberler Güncel Yurt dışı oylarının sayımı başladı! Hangi parti lideri ne kadar oy aldı? İşte detaylar...
                            loading
                            SON DAKİKA