Seçim sonuçları A Haber - ATV yayınında! Yüksek teknolojili stüdyolar, detaylı grafikler... | CANLI YAYIN İZLE

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Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti.



"Türkiye Yüzyılı" deyip sembol eserlerin altında imzası bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken; Kandil'in güdümünde hareket eden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Muharrem İnce FETÖ'nün yapıp CHP'nin yaydığı kaset ve dekont kumpası sonucu seçimden çekilirlen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu.









TÜRKİYE A HABER - ATV'DE BULUŞUYOR

Sadece milli iradenin konuşacağı, millİ iradenin tecelli edeceği 14 Mayıs'ta Türkiye A Haber - ATV ortak yayınında buluşuyor. Milli iradenin verdiği kararı yine en önce A Haber farkıyla milli irade öğreniyor.





Tarihi geceye ait tarihi sürprizler de var...