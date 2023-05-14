Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanını bozguna uğratan tutanak! CHP'liler bile imza attı... Yandaş medya ve trollerden kuyruklu algı operasyonu





TUTANAKTA CHP'LİLERİN DE İMZASI VAR

Böyle bir olayın gerçekleşmediğine dair tutulan tutanakta CHP'lilerin de imzası olması dikkatlerden kaçmadı.



Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklama ise şu şekilde;













