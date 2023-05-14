Şanlıurfa'daki 'seri oy' yalanını bozguna uğratan tutanak! CHP'liler bile imza attı... Yandaş medya ve trollerden kuyruklu algı operasyonu

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.
Öte yandan seçim sürecine gölge düşüren provokasyonlar da peşi sıra sahnelendi.
"SERİ EVET MÜHRÜ BASILDI" YALANI
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Minare Köyü'nde bir sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a seri olarak "evet" mührü basıldığı iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden kuyruklu dezenformason yapıldı. CHP ve yandaşı medyası kirli algı operasyonu soyundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN YARDIMCISI YALANA SARILDI! SKANDAL PAYLAŞIM...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sandık kurulu üyelerimiz darp edildi" yalanına sarılıp skandal bir paylaşıma imza attı.
Salıcı paylaşımına "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır" notunu düştü.
ODA TV...
Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Soner Yalçın'ın ODA TV'si de dezenformasyonun yayılmasında ön ayak oldu.