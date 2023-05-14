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    • 14.05.2023 20:11
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    CHP'nin seçim takip sistemi çöktü Faik Öztrak rakam veremedi: Bize ulaşan verilere göre tabloyu olumlu görüyoruz

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar açılmaya, sonuçlar açıklanmaya başladı. İlk sonuçlara göre Başkan Erdoğan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1,5 yıldır çalışıyoruz dediği seçim takip sistemi daha ilk anlarda çöktü. CHP’den ise konuyla ilgili komik bir açıklama geldi. Kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız." ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin seçim takip sistemi çöktü Öztrak rakam veremedi

    Türkiye seçimini yaptı, sonuçlar gelmeye başladı.

    Sonuçların gelmeye başlaması ile beraber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğü görüldü.

    Başkan Erdoğan'ın seçimi önde götürmesinin ardından da ilk açıklama CHP'den geldi.

    Açıklamayı ise kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı.

    Faik Öztrak, sonucu olumlu gördüklerini ve Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını belirtti.

    "BİZE ULAŞAN VERİLERE GÖRE TABLO OLUMLU"

    İlk sonuçlara göre açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Sandık başındaki sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba için teşekkür ediyoruz.

        Çalışmalarını sabaha kadar sürdürüp sonuçları bize hızla ulaştıracaklar. Şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz.

        Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamaları yapmaya başlayacağız."
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        Haberler Güncel CHP'nin seçim takip sistemi çöktü Faik Öztrak rakam veremedi: Bize ulaşan verilere göre tabloyu olumlu görüyoruz
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