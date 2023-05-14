CHP'nin seçim takip sistemi çöktü Faik Öztrak rakam veremedi: Bize ulaşan verilere göre tabloyu olumlu görüyoruz

Çalışmalarını sabaha kadar sürdürüp sonuçları bize hızla ulaştıracaklar. Şu anda bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz.

Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamaları yapmaya başlayacağız."