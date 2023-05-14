CHP'nin seçim takip sistemi çöktü Faik Öztrak rakam veremedi: Bize ulaşan verilere göre tabloyu olumlu görüyoruz

Türkiye seçimini yaptı, sonuçlar gelmeye başladı.
Sonuçların gelmeye başlaması ile beraber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğü görüldü.
Başkan Erdoğan'ın seçimi önde götürmesinin ardından da ilk açıklama CHP'den geldi.
Açıklamayı ise kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı.
Faik Öztrak, sonucu olumlu gördüklerini ve Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını belirtti.
"BİZE ULAŞAN VERİLERE GÖRE TABLO OLUMLU"
İlk sonuçlara göre açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sandık başındaki sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba için teşekkür ediyoruz.