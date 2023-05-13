Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ümraniye'de önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ümraniye'de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ümraniye'yi çok seviyoruz. Hele hele Pazar akşamı bir başka seveceğiz. Pazar akşamına hazır mısınız? Sordum katılım ne kadar, dediler 35 bin. Ümraniye'de çöplük patlamıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Ey CHP bunun hesabını nasıl vereceksin ya? CHP demek, çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir. Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ümraniye bugün başka güzel. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır.

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