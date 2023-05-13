CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mandacı danışmanı Ünal Çeviköz'den bir Yunan'ı aratmayacak Kıbrıs sözleri

İsviçre'de yayın yapan bir gazeteye konuşan Çeviköz, Türkiye'nin dış politikasına yönelik yaptığı açıklamalarında 'Suriye askeri operasyonların duracağını' söylemiş, , 'Batı toplumunun benzer düşünen bir üyesi olmak istiyoruz' mesajımı vermişti.

Kendi çıkarlarını ne olursa olsun koruyan Türkiye'nin yerine Batı'ya itaat eden bir dış politika izleyeceğini açık açık dile getiren Çeviköz, Yunan basınına da benzer açıklamalarda bulundu.

Etnos, 7'li koalisyonun bilinmeyen bir denklen olduğunu yazsa da muhalefetin Batı ile ilişkileri düzeltme sözü vermesinin kendi çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.