CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mandacı danışmanı Ünal Çeviköz'den bir Yunan'ı aratmayacak Kıbrıs sözleri

ABD ve Batı medyası tarafsızlığı rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun bu yöndeki çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz günlerde The Economist'e yazan Kılıçdaroğlu açık açık Batı'ya "Siz ne derseniz o" sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz de Batı basınına benzer açıklamalarda bulunmuştu. Yunan Etnos'a konuşan Çeviköz'ün gündeminde bu kez Yunanistan ve Kıbrıs meseleleri vardı.
İsviçre'de yayın yapan bir gazeteye konuşan Çeviköz, Türkiye'nin dış politikasına yönelik yaptığı açıklamalarında 'Suriye askeri operasyonların duracağını' söylemiş, , 'Batı toplumunun benzer düşünen bir üyesi olmak istiyoruz' mesajımı vermişti.
Kendi çıkarlarını ne olursa olsun koruyan Türkiye'nin yerine Batı'ya itaat eden bir dış politika izleyeceğini açık açık dile getiren Çeviköz, Yunan basınına da benzer açıklamalarda bulundu.
Etnos, 7'li koalisyonun bilinmeyen bir denklen olduğunu yazsa da muhalefetin Batı ile ilişkileri düzeltme sözü vermesinin kendi çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi 'Yunanistan ile yakınlaşma' olduğunu yazan gazeteye konuşan Çeviköz, 'Çözemediğimiz sorunlar varsa da ortak irade ile nasıl çözeceğimize karar verebiliriz' dedi.Çeviköz'ün Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasuları sınırlarını 12 mile çıkarmak suretiyle hapsetme girişimini, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kazanımlarını dikkate alıp almayacağı konusunda kesin bir yargıdan kaçındığı görüldü.