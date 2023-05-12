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    • 13.05.2023 02:33
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    Akla ziyan diplomasiden noksan! Kılıçdaroğlu dün FETÖ'yü aklamak uğruna suçladığı Rusya'ya bugün kendisini yalanladığı için teşekkür etti

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir önceki gün FETÖ'yü aklamak uğruna suçladığı Rusya'ya bugün kendisini yalanladığı için teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, Rusya ile ilgili iddiasının kaynağının sorulması üzerine kaçamak yanıtlar verip yalanını örtbas etmek istedi. Yönünü Batı'ya çevirip vekaleten tetikçilik yürüten Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan, diplomasiden noksan bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı. Akıllara Başkan Erdoğan'ın "Bay Bay Kemal sen bu siyaseti öğrenemedin, sen çırak bile olamadın. Kalkıp ben Batı'yı dost edineyim, Rusya'ya yaptırım uygulayayım diyor. Senden devlet adamı olmaz. Yönetici olmaz" sözleri geldi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Akla ziyan diplomasiden noksan! Kılıçdaroğlu...

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun ikiyüzlü ve riyakar siyaseti hız kesmeden sürüyor.



    Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız gün Muharrem İnce'ye kurulan CHP - FETÖ işi kaset kumpası sonrası Pensilvanya'yı akladı, küresel çetenin tetikçiliğine soyunarak Rusya'ya suçladı.

    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun diplomasiyi ayaklar altına alan bu çıkışı sonrası Kremlin'den yanıt gecikmedi.


    RUSYA: "KILIÇDAROĞLU'NA BU YÖNDE BİLGİ VERENLER YALANCIDIR"
    Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.



        AKIL TUTULMASI! KILIÇDAROĞLU'NDAN KENDİSİNİ YALANLAYAN RUSYA'YA TEŞEKKÜR
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, bir önceki gün FETÖ'yü aklamak uğruna suçladığı Rusya'ya kendisini yalanladığı için teşekkür etti.


        Yönünü Batı'ya dönüp vekaleten tetikçilik yürüten Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan, diplomasiden noksan bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.




        İDDİANIN KAYNAĞI SORULDU: KAÇAMAK CEVAPLAR VERİP YALANINI ÖRTBAS ETMEK İSTEDİ
        CHP liderine katıldığı canlı yayında Rusya ile ilgili iddianın kaynağı da soruldu.

        Kaçamak yanıtlar verip yalanını örtbas etmek isteyen Kılıçdaroğlu, "Doğal olarak ben, 'Şu bana söyledi.' dersem o yanlış olur. Bazı bilgiler var ki bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz. Kaldı ki bunların görünürlüğü vardır. Haber olarak görünürlüğü vardır. Ekonomik alanlarda görünürlüğü vardır. Dijital medya üzerinde görünürlüğü vardır. Biz bunu hissediyoruz. Ve o nedenle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.




        "SİYASETİ ÖĞRENEMEDİN, ÇIRAK BİLE OLAMADIN' SENDEN DEVLET ADAMI OLMAZ"
        Kılıçdaroğlu'nun Rusya çarkı sonrası akıllara Başkan Erdoğan'ın şu sözleri geldi;


        Bay Bay Kemal sen bu siyaseti öğrenemedin, sen çırak bile olamadın. Kalkıp ben Batı'yı dost edineyim, Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Senden devlet adamı olmaz. Yönetici olmaz. Kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?
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        Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce’yi aradım
        Haberler Güncel Akla ziyan diplomasiden noksan! Kılıçdaroğlu dün FETÖ'yü aklamak uğruna suçladığı Rusya'ya bugün kendisini yalanladığı için teşekkür etti
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