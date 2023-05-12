Akla ziyan diplomasiden noksan! Kılıçdaroğlu dün FETÖ'yü aklamak uğruna suçladığı Rusya'ya bugün kendisini yalanladığı için teşekkür etti







İDDİANIN KAYNAĞI SORULDU: KAÇAMAK CEVAPLAR VERİP YALANINI ÖRTBAS ETMEK İSTEDİ

CHP liderine katıldığı canlı yayında Rusya ile ilgili iddianın kaynağı da soruldu.



Kaçamak yanıtlar verip yalanını örtbas etmek isteyen Kılıçdaroğlu, "Doğal olarak ben, 'Şu bana söyledi.' dersem o yanlış olur. Bazı bilgiler var ki bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz. Kaldı ki bunların görünürlüğü vardır. Haber olarak görünürlüğü vardır. Ekonomik alanlarda görünürlüğü vardır. Dijital medya üzerinde görünürlüğü vardır. Biz bunu hissediyoruz. Ve o nedenle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.