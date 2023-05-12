Akla ziyan diplomasiden noksan! Kılıçdaroğlu dün FETÖ'yü aklamak uğruna suçladığı Rusya'ya bugün kendisini yalanladığı için teşekkür etti

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun ikiyüzlü ve riyakar siyaseti hız kesmeden sürüyor.
Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız gün Muharrem İnce'ye kurulan CHP - FETÖ işi kaset kumpası sonrası Pensilvanya'yı akladı, küresel çetenin tetikçiliğine soyunarak Rusya'ya suçladı.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun diplomasiyi ayaklar altına alan bu çıkışı sonrası Kremlin'den yanıt gecikmedi.
RUSYA: "KILIÇDAROĞLU'NA BU YÖNDE BİLGİ VERENLER YALANCIDIR"
Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.