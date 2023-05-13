Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ işi kaset kumpası sonrası Memleket Partisi milletvekili adaylarından AK Parti ve Başkan Erdoğan'a destek

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından istifa etmesi parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden oldu.
Ülke genelinde partiden istifalar yaşandığı haberleri gelirken, Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti. Kurt, partisinin Şehitkamil ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, partiyi kurdukları ilk günden bu yana kendilerini hedef alan saldırıların olduğunu söyledi.
"ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALMIŞ DURUMDAYIZ"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, son dönemde demokrasi adına endişe verici eylemlerin gerçekleştiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti: "Ülkemizde yıllardır mücadele edilmesine rağmen varlığına son verilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Millet İttifakı'na yakınlığı sebebiyle şahsım, partimizin il başkanlığı, ailem, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız. Almış olduğumuz bu kararın en önemli sebebi, uğruna çok canlar verdiğimiz kutsal vatanımızın toprak bütünlüğüdür ve bu bizim için her şeyden önce gelir."