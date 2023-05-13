Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2023 19:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2023 20:11
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki

    Bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyon yıkım odaklı siyasetini kanun tanımazlıkla süsledi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 18.00'da başlayan seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu yayınladı. Öte yandan 1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151'de seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler hakkında bir aydan 6 aya kadar hapis cezası verilebileceği söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun hukuksuz propaganda faaliyetine AK Parti'den "Belli ki hukuku çiğneyerek siyasete veda edecek...", "Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur" şeklinde tepkiler geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğnedi!

    Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan seçimlere artık saatler kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyon ise yıkım siyasetini kural tanımazlık ve hukuku çiğnemekle taçlandırdı.

    Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı video ile bir kez daha gözler önüne serildi.



    "Saat 19.00'da burada, Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım" diyen Kılıçdaroğu, seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürüttü.




    Saatler 19.05'i gösterdiğinde kanun tanımaz bir tavırla 4 dakika 3 saniyelik propaganda videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir" ifadelerini kullandı.



    PEKİ YASA NE DİYOR? 1-6 AY ARASI HAPİS...
    Yasaya göre seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

    1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151'de aynen şu ifadeler yer alıyor;

    Oy verme gününden önceki günün saat 18'inden sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar, veya bu maksatle yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

        Kılıçdaroğlu'nun hukuksuz propaganda faaliyetine AK Parti'den de tepkiler gecikmedi.



        KANUNDAKİ MADDEYİ HATIRLATTI: "BELLİ Kİ HUKUKU ÇİĞNEYEREK SİYASETE VEDA EDECEK..."
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Belli ki hukuku çiğneyerek siyasete veda edecek..." dedi ve "Propaganda yasağı: 298 Sayılı Yasanın 151.Maddesi ile 2023/124 Sayılı YSK Kararı" hatırlatmasında bulundu.



        "DEMOKRASİ HAYDUTUNA MİLLETİMİZ CEVABINI VERECEK"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise "Seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu, bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu. Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavra karşı gereken cevabı verecektir" paylaşımını yaparak tepkisini dile getirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Seçim sonuçları canlı takip!
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki
            loading
            SON DAKİKA