Kılıçdaroğlu seçim yasaklarını çiğneyip propaganda videosu paylaştı! Yasa 1-6 ay hapis diyor... Demokrasi haydutluğuna AK Parti'den tepki

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan seçimlere artık saatler kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyon ise yıkım siyasetini kural tanımazlık ve hukuku çiğnemekle taçlandırdı.
Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı video ile bir kez daha gözler önüne serildi.
"Saat 19.00'da burada, Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım" diyen Kılıçdaroğu, seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürüttü.
Saatler 19.05'i gösterdiğinde kanun tanımaz bir tavırla 4 dakika 3 saniyelik propaganda videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir" ifadelerini kullandı.
PEKİ YASA NE DİYOR? 1-6 AY ARASI HAPİS...
Yasaya göre seçim yasaklarının başlamasına rağmen propaganda faaliyeti yürütenler bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
1961 tarih, 256 sayılı kanunun hükmü olan madde 151'de aynen şu ifadeler yer alıyor;
Oy verme gününden önceki günün saat 18'inden sonra ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar, veya bu maksatle yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.