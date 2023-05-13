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    • 13.05.2023 20:33
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan partisinin sandık görevlilerine çağrı: "Seçim sandıkta kazanılır"

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde okullar ile sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu. Erdoğan, "Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    17.59’da son mesaj: Seçim sandıkta kazanılır

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde okullar ile sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Çok kıymetli dava arkadaşlarım! Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum. Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır. Her birinize sandık nöbetinde kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan partisinin sandık görevlilerine çağrı: "Seçim sandıkta kazanılır"
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