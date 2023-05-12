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    • 12.05.2023 23:09
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    Başkan Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'nda 14 Mayıs mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'na telefon bağlantısıyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Sizler bütün Balkanlar'ın, bütün bu bölgenin inşallah geleceğiyle medarıiftiharı olacaksınız. Duam, birliğimizin daim olmasıdır. Duam, güçlenerek inşallah bu yolculuğu devam ettirmemizdir. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Büyük Rumeli Buluşması’nda 14 Mayıs mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'na telefon bağlantısıyla katıldı.

    Bakırköy'de bir otelde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, "Rabb'im birliğimizi daim kılsın. Sizlerle olan uzun yolculuğumuzun inşallah sadece bugün için değil, pazar günüyle birlikte zirve yapacağını da özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

    Başkan Erdoğan, "Sizler bütün Balkanlar'ın, bütün bu bölgenin inşallah geleceğiyle medarıiftiharı olacaksınız. Duam, birliğimizin daim olmasıdır. Duam, güçlenerek inşallah bu yolculuğu devam ettirmemizdir. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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