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    • 13.05.2023 17:05
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    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pankart şoku: İstanbul'a hoş geldiniz

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaş hazırladığı pankartla manalı bir mesaj verdi! Seçildiği ilk günden itibaren İstanbul'a hizmet etmek yerine şehir şehir gezen ya da tatile çıkan Ekrem İmamoğlu'nun Pendik'te düzenlediği mitingde pankart açan vatandaşlar "İstanbul'a hoş geldiniz" yazarak Ekrem İmamoğlu'nun 4 yılını özetledi.

    takvim.com.tr
    CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na pankart şoku: İstanbul’a hoş geldiniz

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı saatler kala İstanbul Pendik'te miting düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar açtıkları pankartla göndermede bulundu.

    Seçildiği 2019'dan itibaren 2023 adaylığı için şehir şehir gezen ve İstanbul'un yaşadığı felaketlerde tatilde olan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardından ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için şehir şehir gezerek düzenlediği mitinglerle İstanbul'dan uzak durdu.

    VATANDAŞ'TAN EKREM İMAMOĞLU'NA ŞOK PANKART: İSTANBUL'A HOŞ GELDİN
    Ekrem İmamoğlu seçime 1 gün kala İstanbul'da düzenlediği mitingde şoka uğradı.

    Pendik'te düzenlediği mitingde pankart açan vatandaşlar "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hoş geldiniz" yazarak Ekrem İmamoğlu'nun 4 yılını özetledi.

    EKREM İMAMOĞLU'NUN VATANDAŞ MAĞDURKEN ÇIKTIĞI TATİLLER
    Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaş mağdur olurken yaptığı tatiller ise şu şekilde:

    *17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

    *24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.

    *24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.

    *10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.

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    Haberler Güncel CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pankart şoku: İstanbul'a hoş geldiniz
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