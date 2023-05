Türkiye sandık başına gidiyor! Başkan Erdoğan'dan ortak yayında kritik açıklamalar

"4 BİN GENCİN HEYECANI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Gençler çok heyecanlı. Bunu külliyemizdeki gençlerle yaptığımız toplantıda açık ve net gördüm. Bu benim ilk görüşmem değil. Her ay yaklaşık o salonda bir toplantı yapardık. Bu kez katılım biraz yüksek tuttuk. Her biri gerçekten birbirinden farklı, diyebilirim ki, kendi alanlarıyla da alakalı uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih bütün bu alanlarda okuyan ve siyasete de ilgisini olacağına inandığım sorular yönelttiler. Biz de bu sorulara cevaplarımızı verdik. Onlardan toplantı sonrasındaki ilgi aramızda ciddi bir sinerji doğduğuna ben de kani oldum. Bunlar sadece Ankara'nın belli üniversiteleri değil. Türkiye genelinde birçok üniversiteden buraya gelen gençler vardı. Bu akşam ise çok farklıydı. 4 bin kadar genç vardı. Bunlar daha çok İstanbul üniversite gençliğiydi. Bu akşamki soru cevaptan öte benim konuşmam bir de ödül töreni vardı. Bilim, sanat, spor, kültür ve deprem bölgesinden gelenlerle ilgiliydi. 4 bin genci heyecanı beni ciddi manada etkiledi. Konuşmamın her paragrafında oradaki genç kitlenin nasıl ayaklandığını, heyecanlandığını gördüm. Gençlik siyasete mütemayil. Bu havayı aldım. Harçı biz kaldırdık. Geldiğimizde burs 45 liraydı. Şimdi 850 liradan asgari ücrete kadar verdiğimiz burçlar var. Krediyi zaten saymıyorum. Bursun ödenmesi sözkonusu değil. 6 milyonu aşkın genç seçmen bu seçimde hakikaten etkili olacak diye düşünüyorum.



"LGBT'YE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

AK Parti bu ülkede 85 milyon insanın tamamını, hakkını, hukukunu, beklentilerini hayata geçirmiş partidtir. Hiç kimsenin farklılığına karşı özel husumet beslememiz mümkün değildir. Milletimizin temelini oluşturan aile yapımızı koruma, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. LGBT türü akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder. Bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. Ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğzi. LGBT'yi savunan kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz. Aileyi korumaya yönelik olarak anayasa değişikliğine dair teklif verdik. Meclis'in çalışma takvimi içerisinde bunu gerçekleştiremedik. Seçim sonrasında adımlarımızı atacağız. Birilerinin bu sapkın akımlarının oyuncağı haline dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ülkemizde bu konuda da önemli gelişmelerin yaşandığına şahitlik edeceğiz. Rahmetli Oğuzha Bey bana teşekkür etmişti, bu sözleşmeye olan tavrımızla ilgili. LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. CHP, İYİ Parti ve Millet İttifakı tam içinde . Aile kurumunu tehdit eden ne varsa bütün sapkın akımlara karşı tavrımızı sürdüreceğiz.