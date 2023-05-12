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    • 13.05.2023 16:50
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    Takvim.com.tr Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini vatandaşa sordu: "Memleket Partisi'nin oyları Erdoğan'a"

    FETÖ - CHP eliyle seçimlere sayılı saatler kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi istenen Muharrem İnce'ye alçak bir kaset kumpası kuruldu. Yaşanan kumpas girişimi sonrası İnce'nin adaylıktan çekilmesini Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak vatandaşa sordu. Mikrofon uzatılan vatandaşlar kumpasın FETÖ ve CHP tarafından kurulduğunu görüşünde birleşti. Genç bir seçmen ise, "Düşüncem Muharrem İnce'nin seçmeninin Kemal Bey'e oy vermeyeceği Tayyip Erdoğan'a veya Sinan Oğan'a oy vereceği yönünde. FETÖ'yü de CHP'yi de aynı kanatta görüyorum şu anda bir ayrım yapmıyorum ikisi de olabilir. Evet her ikisi de yapmış olabilir." diyerek 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşayacağını ifade etti.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Memleket Partisi’nin oyları Erdoğan’a

    Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. İnce basın toplantısı düzenledi. İnce yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

    Yaşanan kumpas girişimi sonrası İnce'nin adaylıktan çekilmesini Takvim.com.tr 'Dış Ses' olarak vatandaşa sordu.




    İnce'nin adaylıktan çekilmesine karşı hayal kırıklığı yaşadığını belirten bir vatandaş, "Gerçekten hayal kırıklığı yaşadık yani sonuna kadar devam ettirmesini isterdim açıkçası ben. Şu anda kararsız da kaldık biraz hani ne yapacağız onu da blmiyoruz." ifadelerini kullandı.

    FETÖ KUMPASININ İÇİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
    İnce'ye karşı kurulan FETÖ kumpasının arkasında Kılıçdaroğlu'nun olabileceğini belirten vatandaş, "Şimdi işin içinde Kılıçdaroğlu'nun olduğunu düşünüyorum. Yani oradan bir kumpas iddiası ya da ne bileyim hani bir girişim olmuştur." dedi.



        FETÖ'CÜLERİN TAKTİĞİ BUNLAR
        Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini beklenen bir durum olarak değerlendiren bir başka vatandaş ise, "FETÖ'cülerin yaptığı bir kumpas herhalde. CHP yapabileceği bir şey değil bunlar FETÖ'cüler yaptı sistemdir bu yani. FETÖ'cüleri taktiği bunlar yani, suç örgütü yapar bunu çok adice bir şey yapılmış. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?" diyerek kumpası FETÖ'cülerin yaptığını dile getirdi.




        Seçimlerde AK Parti'ye oy vereceğini belirten Memleket Partisi seçmeni, Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpasıyla CHP'ye Genel Başkan olduğunu belirterek, "CHP'nin içinden çıkmış en güzel insandı ama ondan sonra mümkünatı yok CHP'nin içinden bir tane adam gibi adamsın mümkünatı yok. Kumpastan gelen kumpastan gider, bitti olay" dedi.




        7'Lİ SAĞLI SOLLU: 10 TANE KOYUN VERSEM HİÇBİRİNİ YÖNETEMEZLER
        Geçmiş yıllardan örnek vererek, yıllardır bu ülkede bir çivi çakılmadığını belirten bir vatandaş, "Zaten başarılı olamayacak. AK Parti yine lider kardeşim ben bunu 5 sene önce söylemiştim şef için. Milli şef zaten bizim şefimiz. Ne söyleyeyim abi ülkeyi doğru dürüst kimseyi yönetemez, yönetemez. Bir savaş çıktığını düşün nasıl toplayacaksın abi 7 kişiyi 8 kişi bir araya gelecek ülke elden gitti, ülke elden gider. Tayyip İnsin İnsin aşağıya nereye inecek, kolay mı o merdivenleri yukarı çıkmak? 10 tane koyun versem hiçbirini yönetemezler, inanın bunu samimiyetlikle söylüyorum. Bir tanesi yönetemez bu ülkeyi, vizyon lazım, vizyon da yok. Adam gibi adam lazım bu ülkeyi yönetmek için abi birbirlerini yiyorlar. O diyor ben oturacağım o koltuğa o diyor ben, abi koltuk ne koltukmuş ya ülkeyi milleti düşünen yok. Herkes kendini düşünüyordu güzel dostum. Ben 70 yaşındayım hepsini yaşadım kimse bu ülkede bir tane çivi çakmadı Demirel'den başka. O da bu köprüyü yaptığı zaman da sol kesim İstanbul içine etti neler yapmadık neler yapmadılar şimdi pişman ediyorlar bak gemiler yaptık bilmem neler yaptık her şeyi yaptık yapıyoruz. Ama biz ülkemiz sağlam olsun biz mutlu olalım." şeklinde konuştu.



            FETÖ VE CHP ORTAKLIĞIYLA İNCE'YE KUMPAS KURULDU
            Kaset iddialarıyla ilgili birilerinin parmağı var diyen bir İstanbullu seçmen, "Sürpriz oldu benim için. Birilerinin parmağı var, kuvvetli ihtimal FETÖ de olabilir CHP de olabilir. Yani İkisi de olabilir mümkün." diyerek CHP ve FETÖ ortaklığından bahsedilebileceğinin altını çizdi.



            İNCE'YE OY VERENLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN VEYA SİNAN OĞAN'A OY VERECEK
            FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpasına hatırlatan genç seçmen ise, "Aynı bir süreçle Muharrem İnce'yi düşürdüler. Burada benim gördüğüm şey şu ki Kemal Bey kumpaslarla ve oyunlarla en büyük rakibine egale etti. Düşüncem Muharrem İnce'nin seçmeninin Kemal Bey'e oy vermeyeceği Tayyip Erdoğan'a veya Sinan Oğan'a oy vereceği yönünde. FETÖ'yü de CHP'yi de aynı kanatta görüyorum şu anda bir ayrım yapmıyorum ikisi de olabilir. Evet her ikisi de yapmış olabilir." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Takvim.com.tr Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini vatandaşa sordu: "Memleket Partisi'nin oyları Erdoğan'a"
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