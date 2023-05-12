14 Mayıs seçimlerine giderken bunu da görmedik demeyiz! CHP'den Ankara mitingi için part-time günlük yevmiyeli katılımcı ilanı

CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri de fiyaskoyu gözler önüne serer nitelikte...
CHP YANDAŞLARI NE YAYINLIYOR, VATANDAŞ KAMERASI NE DİYOR?
Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada CHP yandaşı TV'lerin belli bir kalabalığa yoğunlaşıp çektiği görüntülerin aksine alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler gündem oldu. Söz konusu görüntülerde miting alanının tam dolmadığı gözlemlendi.
7'LİNİN MALTEPE FİYASKOSU I VİDEO İZLE
2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER
Bazı CHP'lilerin "Maltepe Mitingi" diyerek 2018'deki Muharrem İnce'nin mitinginden görüntüler paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.
CHP'NİN 2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ I I VİDEO İZLE
ATATÜRK HAVALİMANI MALTEPE'DEN KAT KAT BÜYÜK
CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaştı. Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyük.