Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2023 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 16:01
    ABONE OL

    14 Mayıs seçimlerine giderken bunu da görmedik demeyiz! CHP'den Ankara mitingi için part-time günlük yevmiyeli katılımcı ilanı

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı saatler kala CHP’den bu kadarına da pes dedirtecek bir skandal geldi. Maltepe’yi 2018’deki Muharrem İnce kadar bile dolduramayan CHP, son mitinglerine doğru part time miting elemanı ilanı vermeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Şirket yöneticisinin WhatsApp gruplarına iş ilanı adı altında attığı mesajlar ortaya çıktı. Gönderilen mesajda, "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyaç vardır. 17.00'de orada olunacak sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır. Herhangi bir iş yapılmayacak olup sadece mitinge katılım sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    CHP’den Ankara mitingi için yevmiyeli katılımcı ilanı

    CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da miting düzenleyecek. Kılıçdaroğlu'nun Tandoğan Meydanı'nda yapacağı miting 17.30'da başlayacak.

    CHP'LİLER 160 TL YEVMİYELİ KATILIMCI ARIYOR
    Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitinge Kocaeli, İzmir, Bursa ve Yalova'dan otobüsler kaldıran CHP'liler, çevre illerden katılım olmasına rağmen alanı dolduramayınca yevmiyeli katılımcı aramaya başladı.

    "MİTİNGE KATILACAK ARKADAŞLARA İHTİYAÇ VARDIR"
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belka Şirket yöneticisinin WhatsApp gruplarına iş ilanı adı altında attığı mesajlar ortaya çıktı. Gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

        "Tandoğan'da gerçekleşecek olan mitinge katılım sağlayacak bay-bayan arkadaşlara ihtiyaç vardır.

        Ücret: 160 TL

        Çalışma saati: 17.00'de orada olunacak sadece 2 saat kadar miting alanında bulunulacaktır.

        Not: Herhangi bir iş yapılmayacak olup sadece mitinge katılım sağlanacaktır. Müsait olanlar bana özelden dönüş yapıp isimlerini yazdırabilirler."

        MALTEPE'DEKİ HÜSRAN KORKULARI OLMUŞ!
        Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

        Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.

        Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi.



        MALTEPE FİYASKOSU
        7'li koalisyonun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.



        CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.


        Fotoğrafta: Drone ile kaydedilen büyük fiyasko! Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı

        DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti.




            CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri de fiyaskoyu gözler önüne serer nitelikte...



            CHP YANDAŞLARI NE YAYINLIYOR, VATANDAŞ KAMERASI NE DİYOR?
            Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada CHP yandaşı TV'lerin belli bir kalabalığa yoğunlaşıp çektiği görüntülerin aksine alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler gündem oldu. Söz konusu görüntülerde miting alanının tam dolmadığı gözlemlendi.

            7'LİNİN MALTEPE FİYASKOSU I VİDEO İZLE




            2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER
            Bazı CHP'lilerin "Maltepe Mitingi" diyerek 2018'deki Muharrem İnce'nin mitinginden görüntüler paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

            CHP'NİN 2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ I I VİDEO İZLE



            ATATÜRK HAVALİMANI MALTEPE'DEN KAT KAT BÜYÜK
            CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaştı. Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyük.




            FONDAŞ İSMAİL TWEET SİLDİ
            CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" ifadelerini kullanarak paylaştığı tweeti sonrasında kaldırması dikkat çekti.



            HDPKK - İYİ PARTİ İTTİFAKI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ
            7'li koalisyonun Maltepe'deki mitinginde HDPKK - İYİ Parti ittifakı da bir kez daha tescilenmiş oldu. HDPKK'lılar ve İYİ Partililer bir araya gelip alanı doldurdular.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Erdoğan’dan Bahçelievler’de önemli açıklamalar
            Haberler Güncel 14 Mayıs seçimlerine giderken bunu da görmedik demeyiz! CHP'den Ankara mitingi için part-time günlük yevmiyeli katılımcı ilanı
                loading
                SON DAKİKA