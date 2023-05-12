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    • 12.05.2023 15:52
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    Son dakika: Rusya'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim iddiasına cevap! Muharrem İnce'ye kaset kumpasını Rusya'ya yıkmaya çalışmıştı

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye kaset kumpasının ardından Rusya'yı suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimizin iddia edilmesinin nedenini bilmiyoruz ve şiddetle karşı çıkıyoruz" denildi.

    Rusya’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim iddiasına cevap

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye kaset kumpasının ardından Rusya'yı suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimizin iddia edilmesinin nedenini bilmiyoruz ve şiddetle karşı çıkıyoruz" denildi.

    BU YÖNDE BİR BİLGİ VEREN OLDUYSA, ONLAR YALANCIDIR
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahil olduğuna yönelik iddiaları reddettiklerini belirterek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır." dedi.

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamasını değerlendirdi.

    Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.


    Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır." şeklinde konuştu.

        İNCE'NİN PARTİSİ RESMEN BAŞVURUYU YAPTI
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

        YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.

        Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Bu mektubum; sokaklarda sabahlayan, elinde taşıdığı hoparlörle sesimizi duyuran, caddelerde şarkılarımızı söyleyen, sosyal medyada mücadele eden, bana inanan, güvenen yürekli evlatlarımadır.
        Sevgili gençler, güzel evlatlarım;
        Sizin gözünüzden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı mevkiyi değişmem. Dünyada en son isteyeceğim şey sizi üzmektir.
        Ortaya hangi karanlık odaklar tarafından yayıldığı belli olmayan, tamamen gerçek dışı, uydurma görüntü ve sahte belgelerle haysiyet cellatları 45 gündür üzerime saldırdı. Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira attılar. Bunların hiçbirisi doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum. Buna rağmen bunlardan etkilenmemek, psikolojik olarak yıpranmamak normal bir insan için mümkün değildir. Meramımızı en yakınlarımıza anlatamadık. En yakın dostlardan gelen şüpheli bakışlar kadar yaralayıcı bir şey olamaz.
        Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir.
        Yüce Türk Milleti bilsin ve emin olsun ki; Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. Saraydan para aldı çekilemez iftirasını atanlar bilsin ki; beni satın alacak parayı basacak matbaa henüz icat olmadı. Açıkladıklarımın dışında bir malvarlığım yoktur. Neyim varsa kuruşuna kadar her zaman hesap vermeye hazırım. Görüntülerin hepsi montajdır. Bunların montaj olduğu zaten ispatlandı.
        Bilmenizi isterim ki; adaylıktan çekilmem bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralar değildir. Bazı şeref yoksunlarının öne sürdüğü gibi başka sahte kasetler olduğu içinde değildir. Ben bunlara boyun eğmem. Ama bunlar seçmeni etkilemiştir. Bu iftiraları atanlar maalesef amaçlarına ulaşmışlar ve seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdir.
        FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştur. Ancak bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım.
        Harp sanatında ricat etmek (yani tekrar güç toplamak üzere geri çekilmek) de vardır. Bu, savaştan çekildiğimiz ve mağlubiyeti kabul ettiğimiz anlamına gelmez.
        Bu karanlık odaklarla bizim mücadelemiz ölene kadar devam edecektir. Bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceğiz.
        Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa, bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz, YA İSTİKLAL YA ÖLÜM diyenlerdeniz.
        Şimdi mücadelemizi; memleketin son kalesi, Memleket Partisi'nin Meclis'e girmesi için veriyoruz.
        Umudunuzu, inancınızı diri tutun.
        Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak.
        Hepinizin gözlerinden öpüyorum.

        NE OLMUŞTU?
        Yüzyılın seçimine sayılı saatler kala, Türkiye siyaset tarihine '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan yeni bir kirli komple eklendi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.



            FETÖ'DEN MUHARREM İNCE'YE SAHTE GÖRÜNTÜLERLE KASET KUMPASI: BAŞROLDE CEVHERİ GÜVEN
            Türkiye güne '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasla uyandı. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.

            Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.



            MUHARREM İNCE: "BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK"
            Bu paylaşıma dakikalar sonra yine yanıt veren Muharrem İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.



            SAHTE SEKS KAYDI GÖRÜNTÜLERİ
            Sahte bir seks kaydının görüntülerini Instagram üzerinden ekran görüntüsü alarak paylaşan FETÖ güdümündeki 'Ali Yeşildağ' hesabı paylaşımına "Muharrem İnce'nin videosunu paylaşmama kararı aldım. Fakat size birkaç fotoğraf çektim. Böylelikle Muharrem p*** dosyasını kapatıyorum" notunu düştü.

            Ancak söz konusu görüntülerin yetişkin filminden kırpılmış kareler olduğunun ortaya çıkmasıyla rezil kumpas bozguna uğradı.

            Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muharrem İnce açıklamalarda bulundu.



                "45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
                Memeket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.

                İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.



                KASET KUMPASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
                Kaset kumpasının ardından sahneye Kemal Kılıçaroğlu çıktı... Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası parçasını paylaşarak "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" dedi, İnce'yi davet etti. Ancak bu daveti birçok kişi samimi bulmadı.

                CHP liderinin "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" sözleri dikkatlerden kaçmadı.

                FETÖ-CHP ELİYLE KURGULANAN KUMPASI RUSYA'YA YIKMAYA ÇALIŞTI
                7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce hakkında dün yapılan paylaşımların arkasında Rusya olduğunu ileri sürerek sosyal medya hesabından "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." açıklamasında bulundu.
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                Haberler Güncel Son dakika: Rusya'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim iddiasına cevap! Muharrem İnce'ye kaset kumpasını Rusya'ya yıkmaya çalışmıştı
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