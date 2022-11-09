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    • 12.05.2023 19:36
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    HSK FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir hakim ve savcıyı açığa aldı

    17-25 Aralık kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda en etkin, hızlı ve kararlı şekilde harekete geçen kurumların başında gelen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), devam eden soruşturmalarda FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 2 yargı mensubunu açığa aldı.

    FETÖ ile iltisaklı bir hakim ve savcı açığa alındı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. Toplantıda, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen 2 yargı mensubunun görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.


    Erkan Aytan

    BİRİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMİ
    Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Erkan Aytan ile Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında yetkili Hakim Yusuf Kanbulat'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.


    Yusuf Kanbulat

    İHRAÇLARI SORUŞTURMA SONRASI KESİNLİK KAZANACAK
    HSK tarafından açığa alınan iki yargıcın HSK Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından yapılacak soruşturmanın ardından meslekten ihraçlarının görüşüleceği öğrenildi.

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