HSK FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. Toplantıda, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen 2 yargı mensubunun görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.



Erkan Aytan

BİRİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMİ

Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Erkan Aytan ile Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında yetkili Hakim Yusuf Kanbulat'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.