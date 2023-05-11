Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ankara Sincan mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, partisinin Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Mitingde AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı hizmetlere ilişkin videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, "Bunlar sadece özet. Yaptıklarımızı tek tek saymaya kalksak günler yetmez. Bugün Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip yeni asrına adım atmaya hazırlanırken Türkiye Yüzyılı hayalini eğer konuşabiliyorsak işte bu sayededir." diye konuştu.

Asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidermek için gece gündüz çalışırken birilerinin de hep bugünkü koalisyon masası gibi takoz siyaseti yaptığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek parti faşizminin mirası olan milletin gönlüne girmeden vesayetle, darbeyle ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmediler. Rahmetli Menderes'i idama gönderirken bunların yürekleri sızlamadı. İdeolojik kavgalarla milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Rahmetli Özal'ın ülkemize çağ atlatma hayalini baltalarken zerre kadar pişmanlık duymadılar. Bizim iktidarlarımız döneminde de bu zihniyetin akıl ve vicdan kabul etmeyecek ayak oyunlarıyla karşılaştık. Hamdolsun sağladığımız güven ve istikrar iklimi sayesinde tüm bunların üstesinden gelerek ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi... Ne yaptı Allah aşkına geldiğinden bu yana? 4 yıl içinde ne yaptı? Biz geldiğimizde Ankara'da şöyle büyükçe bir havalimanı yoktu. Mevcut havalimanını biz yaptık. Havalimanından şehre yolu o zamanki büyükşehir belediye başkanı olarak Melih Bey yaptı. Bu yol ve havalimanı bizim eserimiz. Çünkü biz eserlerimizle konuştuk. Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.'"

"EKONOMİMİZİ GELİŞTİRDİK, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TAHKİM ETTİK"

Erdoğan, muhalefetin daha önceki seçimlerde "Otobüs ücretlerini bedava yapacağız", "Çiftçilere traktör vereceğiz" vaatlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Aldınız mı? İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların hiçbiri geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları inşallah yutmayacak ve pazar günü de gereğini yapacak." diye konuştu.