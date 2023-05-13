Son dakika: Seçim yasakları bugün başlayacak!

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

Buna göre, saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.