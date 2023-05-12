Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2023 22:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 22:43
    ABONE OL

    Oynanmış görüntülerle iktidar hayali kuranların hazin sonu! "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" dediler Arjantin çıktı: Fena rezil oldular

    7'li koalisyonun yıkım odaklı siyaseti sürerken, bir yandan da sosyal medyada dezenformatif bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Twitter'da "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" algısıyla paylaşılan görüntülerin Arjantin'in dünya şampiyonu olduktan sonra çekilen kareler olduğu ortaya çıktı. Oynanmış görüntüler üzerinden iktidar hayali kuran CHP yandaşları ise teyit etmeden Arjantin merkezli görüntüleri Ankara diye paylaştı. "Ankara dip dalgası değil tsunami, Kılıçdaroğlu artık Türkiye Cumhuriyet'nin Cumhurbaşkanı" paylaşımını yapan CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın danışmanı Arif Kızılyalın ise apar topar tweetini sildi. Öte yandan İYİ Partililer de aynı görüntü üzerinden algı yapmak istemiş, "Meral Akşener'in Konya mitingi" paylaşımları yapmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bu da CHP’nin Arjantin mitingi! Fena rezil oldular

    Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeçlerinden biri olan 14 Mayıs 2023 seçimlerine artık sayılı saatler kaldı. Milli irade pazar günü sandıkta tecelli edecek.

    "Türkiye Yüzyılı" deyip sembol projelerle memlekete çağ atlatma vaadinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken; 7'li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerle pazarlık meselesi haline getirdi, HDPKK desteğini arkasına aldı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki terör ininden her gün 7'li koalisyona destek açıklamaları yükseldi. Bölücü talepler de açığa çıktı.



    YIKIM ODAKLI SİYASET, MANİPÜLATİF VE DEZENFORMATİF BİLGİLER...
    7'li koalisyonun yıkım odaklı siyaseti sürerken, bir yandan da sosyal medyada manipülatif ve dezenformatif bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

    Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginden sonra bir kez daha tescillendi.

    "KILIÇDAROĞLU'NUN ANKARA MİTİNGİ" DEDİLER, ARJANTİN ÇIKTI!
    Twitter'da "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" denilerek paylaşılan görüntünün Arjantin'in dünya şampiyonu olduktan sonra Buenos Aires'ten çekilmiş bir kare olduğu ortaya çıktı.

    Ancak birçok kullanıcı görüntüyü teyit etmeden paylaşıp, Kılıçdaroğlu'nun mitingiymiş gibi gösterdi.



    Onlardan biri de CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın danışmanı Arif Kızılyalın idi...

    Kızılyalın, "Ankara dip dalgası değil tsunami, Kılıçdaroğlu artık Türkiye Cumhuriyet'nin Cumhurbaşkanı" paylaşımında bulundu. Ancak görüntülerin Arjantin'de çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından apar topar paylaşımını kaldırdı.



    CHP yandaşları da "Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Çok güzelsin Ankara" paylaşımları yaptı.




    Sadece CHP'liler değil İYİ Partililer de aynı görüntü üzerinden algı yapmak istemiş, "Meral Akşener'in Konya mitingi" paylaşımları yapmıştı.

        Gelin, "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi", "Akşener'in Konya mitingi" diye paylaşılan görüntünün esası neymiş bir ona bakalım;


        Solda Kılıçdaroğlu'nun mitingi denilip algı yapılan foto, saağda ise Arjantin'de kayıtlara geçen orijinal kare

        Fotoğrafın 19 Aralık 2022'de bir internet sitesinde "Arjantin dünya şampiyonu olduktan sonra Buenos Aires'ten görüntüler" başlığıyla yer aldığı görülüyor.



        İddiaya konu olan fotoğrafın Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında daha önce Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i gösterdiği belirtilerek paylaşıldığı anlaşılıyor.

        Arjantinli futbolcu Giovani Lo Celso Instagram hikayesinde fotoğrafı "anlanamayacak bir duygu" açıklamasıyla paylaşmıştı.



        FIFA'nın "zafer geçidi" açıklamasıyla Twitter hesabından koyduğu fotoğraf da yine iddiaya konu olan görselle benzerlik taşıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Oynanmış görüntülerle iktidar hayali kuranların hazin sonu! "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" dediler Arjantin çıktı: Fena rezil oldular
            loading
            SON DAKİKA