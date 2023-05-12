Oynanmış görüntülerle iktidar hayali kuranların hazin sonu! "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" dediler Arjantin çıktı: Fena rezil oldular





YIKIM ODAKLI SİYASET, MANİPÜLATİF VE DEZENFORMATİF BİLGİLER...

7'li koalisyonun yıkım odaklı siyaseti sürerken, bir yandan da sosyal medyada manipülatif ve dezenformatif bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginden sonra bir kez daha tescillendi.



"KILIÇDAROĞLU'NUN ANKARA MİTİNGİ" DEDİLER, ARJANTİN ÇIKTI!

Twitter'da "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" denilerek paylaşılan görüntünün Arjantin'in dünya şampiyonu olduktan sonra Buenos Aires'ten çekilmiş bir kare olduğu ortaya çıktı.



Ancak birçok kullanıcı görüntüyü teyit etmeden paylaşıp, Kılıçdaroğlu'nun mitingiymiş gibi gösterdi.