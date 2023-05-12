Oynanmış görüntülerle iktidar hayali kuranların hazin sonu! "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" dediler Arjantin çıktı: Fena rezil oldular

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeçlerinden biri olan 14 Mayıs 2023 seçimlerine artık sayılı saatler kaldı. Milli irade pazar günü sandıkta tecelli edecek.
"Türkiye Yüzyılı" deyip sembol projelerle memlekete çağ atlatma vaadinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşımıza çıkarken; 7'li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı makamını bölücülerle pazarlık meselesi haline getirdi, HDPKK desteğini arkasına aldı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki terör ininden her gün 7'li koalisyona destek açıklamaları yükseldi. Bölücü talepler de açığa çıktı.
YIKIM ODAKLI SİYASET, MANİPÜLATİF VE DEZENFORMATİF BİLGİLER...
7'li koalisyonun yıkım odaklı siyaseti sürerken, bir yandan da sosyal medyada manipülatif ve dezenformatif bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.
Bunun son örneği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginden sonra bir kez daha tescillendi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ANKARA MİTİNGİ" DEDİLER, ARJANTİN ÇIKTI!
Twitter'da "Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi" denilerek paylaşılan görüntünün Arjantin'in dünya şampiyonu olduktan sonra Buenos Aires'ten çekilmiş bir kare olduğu ortaya çıktı.
Ancak birçok kullanıcı görüntüyü teyit etmeden paylaşıp, Kılıçdaroğlu'nun mitingiymiş gibi gösterdi.
Onlardan biri de CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın danışmanı Arif Kızılyalın idi...
Kızılyalın, "Ankara dip dalgası değil tsunami, Kılıçdaroğlu artık Türkiye Cumhuriyet'nin Cumhurbaşkanı" paylaşımında bulundu. Ancak görüntülerin Arjantin'de çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından apar topar paylaşımını kaldırdı.
CHP yandaşları da "Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Çok güzelsin Ankara" paylaşımları yaptı.
Sadece CHP'liler değil İYİ Partililer de aynı görüntü üzerinden algı yapmak istemiş, "Meral Akşener'in Konya mitingi" paylaşımları yapmıştı.