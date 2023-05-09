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    • 09.05.2023 21:11
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    • 09.05.2023 21:11
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    7'li koalisyona Düzce'de miting şoku: Kılıçdaroğlu'nun Düzce mitingi sinek avladı!

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs 2023 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken vatandaşın 7'li koalisyona ilgisinin azalması mitinglere yansıdı. HDP'li 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayları Kemal kılıçdaroğlu'na seçim meydanlarından şok üstüne şok yaşıyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Düzce’de düzenlediği  miting beklenen ilgiyi görmedi. Meydan adeta sinek avladı...

    takvim.com.tr
    7’li koalisyona Düzce’de miting şoku!

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteklediği 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde istediğini alamıyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNGİ BOŞ KALDI
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Düzce mitinginde boş meydanlara konuştu. Bolu'nun arından Düzce'ye geçerek vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting alanı havadan drone ile görüntülendi.

    MTİNGE 4 İLE 5 BİN VATANDAŞ KATILDI
    Drone görüntülerinde miting alanının büyük bir kısmının boş kalması gözlerden kaçmadı. Alınan bilgiye göre mitinge 4 ile 5 bin arası vatandaşın katıldığı ifade edildi. Öte yandan seçim sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere 7'li koalisyon ortaklarının seçim mitinglerine vatandaşların ilgisiz kalması ise dikkat çekiyor.

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başlamıştı.

    Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi.



    MALTEPE FİYASKOSU
    7'li koalisyonun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı.



    CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.


    Fotoğrafta: Drone ile kaydedilen büyük fiyasko! Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı

    DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçmişti.




        CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri de fiyaskoyu gözler önüne serer nitelikte...



        CHP YANDAŞLARI NE YAYINLIYOR, VATANDAŞ KAMERASI NE DİYOR?
        Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada CHP yandaşı TV'lerin belli bir kalabalığa yoğunlaşıp çektiği görüntülerin aksine alanda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler gündem olmuştu. Söz konusu görüntülerde miting alanının tam dolmadığı gözlemlenmişti.

        7'LİNİN MALTEPE FİYASKOSU I VİDEO İZLE




        2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER
        Bazı CHP'lilerin "Maltepe Mitingi" diyerek 2018'deki Muharrem İnce'nin mitinginden görüntüler paylaşması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

        CHP'NİN 2018'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ I I VİDEO İZLE



        ATATÜRK HAVALİMANI MALTEPE'DEN KAT KAT BÜYÜK
        CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaşmıştı. Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyüktü.




        FONDAŞ İSMAİL TWEET SİLDİ
        CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Mitingi için daha bir saat var ve Maltepe tıklım tıklım" ifadelerini kullanarak paylaştığı tweeti sonrasında kaldırması dikkat çekmişti.

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