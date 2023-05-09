7'li koalisyona Düzce'de miting şoku: Kılıçdaroğlu'nun Düzce mitingi sinek avladı!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteklediği 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde istediğini alamıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNGİ BOŞ KALDI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Düzce mitinginde boş meydanlara konuştu. Bolu'nun arından Düzce'ye geçerek vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting alanı havadan drone ile görüntülendi.
MTİNGE 4 İLE 5 BİN VATANDAŞ KATILDI
Drone görüntülerinde miting alanının büyük bir kısmının boş kalması gözlerden kaçmadı. Alınan bilgiye göre mitinge 4 ile 5 bin arası vatandaşın katıldığı ifade edildi. Öte yandan seçim sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere 7'li koalisyon ortaklarının seçim mitinglerine vatandaşların ilgisiz kalması ise dikkat çekiyor.
Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başlamıştı.
Bu durum karşısında milli irade, bölücülerle yol yürüyen 7'li koalisyona cevabı 'meydan' tokadı atarak verdi.
MALTEPE FİYASKOSU
7'li koalisyonun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı.
CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.
Fotoğrafta: Drone ile kaydedilen büyük fiyasko! Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı
DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçmişti.