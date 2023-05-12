Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suda mahsur kaldı!

Ankara'da etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bir süre Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı.
METRO DURAKLARINI SU BASTI
Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. EGO Genel Müdürlüğü, M3 Sincan metro hattının İstanbul Yolu İstasyonu'nun ani yağış nedeniyle yoğun su girişine maruz kaldığını, bu nedenle giriş ve çıkışın kapatıldığını duyurdu.
Botanik ve Eryaman 1-2 istasyonları arasında otobüs seferlerinin yapıldığını açıklayan EGO, su tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.