Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suda mahsur kaldı!

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bazı ilçelerde metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yavaş, "Belediyemizde ilgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 865 araç ve 1445 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir. Süreci bizzat belediyemizde takip etmekteyim. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.