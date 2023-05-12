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    • 12.05.2023 21:55
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    Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suda mahsur kaldı! | Mahsur kalan vatandaşları ekipler böyle kurtardı

    Başkent’te etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Göle dönen yolda mahsur kalan bir vatandaşı ekipler kurtarırken, araçlarında mahsur kalanlar kepçe yardımıyla araçlarından çıkarılabildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’yı sağanak vurdu: Araçlar suda mahsur kaldı!

    Ankara'da etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti, bir süre Eskişehir Yolu tek yönlü trafiğe kapandı.

    METRO DURAKLARINI SU BASTI
    Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. EGO Genel Müdürlüğü, M3 Sincan metro hattının İstanbul Yolu İstasyonu'nun ani yağış nedeniyle yoğun su girişine maruz kaldığını, bu nedenle giriş ve çıkışın kapatıldığını duyurdu.

    Botanik ve Eryaman 1-2 istasyonları arasında otobüs seferlerinin yapıldığını açıklayan EGO, su tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

        Angora Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle yolun bir bölümü çöktü, yol üzerindeki araçlardan bazıları suya gömüldü. Dumlupınar Bulvarı'ndaki araçlar suda kaldı. Araçları içinde mahsur kalan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        Su birikintisinin tahliyesi için refüjdeki beton kepçeyle kırıldı. Özellikle kavşaklardaki yoğun su birikintisi nedeniyle yollarda araç kuyruğu oluştu. Bazı semtlerde binaların giriş katlarını su bastı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

        TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU
        Bazı semtlerde elektrik kesintisi yaşanırken, hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu. EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada sistemi kullanan yolcuların tahliye edildiği ve aynı güzergahta yeterli sayıda otobüsün ring seferleriyle hizmet verdiği bildirildi, hava şartlarının normale dönmesinin ardından sistemin yeniden işletmeye alınacağı kaydedildi.

            YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bazı ilçelerde metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yavaş, "Belediyemizde ilgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 865 araç ve 1445 personelle yağışın olumsuzluklarına aralıksız olarak müdahale etmektedir. Süreci bizzat belediyemizde takip etmekteyim. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

            Öte yandan göle dönen yolda mahsur kalan bir vatandaşı ekipler kurtardı. Yaşanan o analr vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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