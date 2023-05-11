Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2023 00:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 00:54
    ABONE OL

    Mevsimlik milliyetçi Mansur Yavaş canlı yayında bebek katili Öcalan'ı yağladı: Apo Bey

    Seçimlere sayılı günler kala 7'li koalisyonun gerçke yüzü tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, FETÖ terör örgütünün elebaşına "Sayın Gülen" şeklinde hitap etmişti. Büyük tepki çeken bu sözlerin ardıdan 7'li koalisyon yeni bir skandal söyleme imza attı. Milliyetçi pozları kesen Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan'a "Apo Bey" dedi.

    Mansur Yavaş: Apo Bey

    Seçimlere çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından koşa koşa HDP'yi ziyarete gitti.



    BAY KEMAL KANDİL'E SELAM ÇAKMAYA DEVAM EDİYOR
    Kılıçdaroğlu yapılan görüşme sonrası basın toplantısında HDP'nin verdiği emir listesini kameralar karşısında okurken Kandil'e selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun "HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceğiz" ifadelerinin ardından Kandil'den ve HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları gelirken CHP'li isimler de özerklik ve Demirtaş'a özgürlük vaadlerinde bulundu.



    "BİZE DESTEK VERİYORLAR BİZ DE BU MEMNUNDA MEMNUNUZ"
    Bu gelişmeler yaşanırken HDP Kılıçdaroğlu'na yönelik resmi destek açıklaması yaparken, Bay Kemal katıldığı canlı yayında "Bize destek veriyorlar, biz bu destekten memnunuz." ifadelerini kullanarak adeta HDPKK'ya teşekkür etti.



        AKŞENER VE YAVAŞ MİTİNGİNDE HDP FLAMALARI
        Bu olay sonrası ittifakın içinde her alan sözde milliyetçi İYİ Parti ve Mansur Yavaş'tan en ufak bir tepki gelmezken, Akşener'in ve Yavaş'ın özellikle doğu bölgesinde yaptığı bazı mitinglerdeki HDP flamalarının olması dikkat çekmişti.



        CANLI YAYINDA BÜYÜK SKANDAL
        Koalisyonun sözde milliyetçi ismi olarak ön plana çıkan Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında büyük bir skandala imza attı.



        BEBEK KATİLİNE "APO BEY" DEDİ
        HDP'nin yöneticileri arasında Kandil'le bağlantılı olanların bulunduğunu kabul eden Yavaş, HDP'nin oy almak için Öcalan'ı içeriden çıkaracağını söylediğini ifade etti. Yavaş'ın, teröristbaşından bahsederken "Apo Bey" diye hitap etmesi dikkat çekti.

        YAVAŞ'TAN CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER I VİDEO İZLE


        BABACAN DA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E "SAYIN" DEMİŞTİ
        7'li koalisyon ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaşanan FETÖ polemiğine değinmişti. Babacan, İnce'yi eleştirirken 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kahraman vatandaşın katili Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap etmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Mevsimlik milliyetçi Mansur Yavaş canlı yayında bebek katili Öcalan'ı yağladı: Apo Bey
            loading
            SON DAKİKA