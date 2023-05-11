Mevsimlik milliyetçi Mansur Yavaş canlı yayında bebek katili Öcalan'ı yağladı: Apo Bey

Seçimlere çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından koşa koşa HDP'yi ziyarete gitti.
BAY KEMAL KANDİL'E SELAM ÇAKMAYA DEVAM EDİYOR
Kılıçdaroğlu yapılan görüşme sonrası basın toplantısında HDP'nin verdiği emir listesini kameralar karşısında okurken Kandil'e selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun "HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceğiz" ifadelerinin ardından Kandil'den ve HDP'den Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamaları gelirken CHP'li isimler de özerklik ve Demirtaş'a özgürlük vaadlerinde bulundu.