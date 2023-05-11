Mevsimlik milliyetçi Mansur Yavaş canlı yayında bebek katili Öcalan'ı yağladı: Apo Bey





AKŞENER VE YAVAŞ MİTİNGİNDE HDP FLAMALARI

Bu olay sonrası ittifakın içinde her alan sözde milliyetçi İYİ Parti ve Mansur Yavaş'tan en ufak bir tepki gelmezken, Akşener'in ve Yavaş'ın özellikle doğu bölgesinde yaptığı bazı mitinglerdeki HDP flamalarının olması dikkat çekmişti.