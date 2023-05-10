Meral Akşener'in süpürge rezaletine sosyal medyadan tepki: "Dünyaya gelmiş geçmiş en edepsiz siyasetçi!"





KADIN, DÜNYAYA GELMİŞ GEÇMİŞ EN EDEPSİZ SİYASETÇİ!

Sosyal medyadan Akşener'in rezil ifadelerini paylaşan bir vatandaş, "Biz de şaşırıyoruz nasıl olur da o küfürbazları milletvekili listesine koyar diye.. Kadın, dünyaya gelmiş geçmiş en edepsiz siyasetçi!" dedi.