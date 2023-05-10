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    • 10.05.2023 19:33
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    • 10.05.2023 19:33
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    Meral Akşener'in süpürge rezaletine sosyal medyadan tepki: "Dünyaya gelmiş geçmiş en edepsiz siyasetçi!"

    Şehidin ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı yeniden aday gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale mitinginde çirkin imalarla siyasetin dilini yine kirletti. Elindeki süpürgeyi alandakilere gösteren Akşener, "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi. Akşener geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İzmir mitinginde de eşini sahneye alarak, "Ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu... Evet, utandı ve kaçtı..." şeklinde konuşmuştu. Öte yandan Akşener'in üslubuna sosyal medyadan tepki gösterenler "Kadın, dünyaya gelmiş geçmiş en edepsiz siyasetçi!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyaya gelmiş geçmiş en edepsiz siyasetçi!

    Terörün siyasi ayağı HDP destekli 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Çanakkale'ye geldi.

    Şehidin ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı yeniden aday gösteren Akşener, Çanakkale mitinginde çirkin imalarla siyasetin dilini yine kirletti. Eline aldığı süpürge ile göndermelerde bulunan Akşener, kendi bozuk üslubunu görmezden gelerek, hiçbir seçime böyle bir dille gitmediklerini söyledi.

    "SAPINI SÖYLEMİYORUM SAPI İLE BAŞKA BİR ŞEY..."
    Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada eline aldığı süpürgeyi göstererek "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.

    "HİÇ BÖYLE BİR PİS, REZİL BİR DİLLE SEÇİME GİTMEDİK"
    Sözlerini sürdüren Akşener, kendi bozuk üslübuyla yaptığı söylemlerini görmezden gelerek seçime rezil bir dille gidildiğini söyledi. Akşener, "Ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Hiç böyle bir pis, rezil bir dille seçime gitmedik." ifadelerini kullandı.



        KADIN, DÜNYAYA GELMİŞ GEÇMİŞ EN EDEPSİZ SİYASETÇİ!
        Sosyal medyadan Akşener'in rezil ifadelerini paylaşan bir vatandaş, "Biz de şaşırıyoruz nasıl olur da o küfürbazları milletvekili listesine koyar diye.. Kadın, dünyaya gelmiş geçmiş en edepsiz siyasetçi!" dedi.


        HEPSİNİN ŞİRAZESİ KAYDI
        Başka bir kullanıcı ise, "Ne olduysa büyük İstanbul mitingi sonrası oldu, hepsinin şirazesi kaydı" diyerek yaklaşık 2 milyona yakın İstanbul seçmeninin 7'li koalisyonun dengesini bozduğunu ifade etti.



        KOCAM İLK DEFA MİLLİ OLDU
        Akşener'in siyaset zemininde kullandığı dil, dinleyenlerin yüzünü kızartan imalar bununla sınırla değil. İzmir'deki 7'li koalisyonun mitinginde eşi Tuncer Akşener'i de getiren Akşener, "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu... Evet, utandı ve kaçtı..." ifadelerini kullanmıştı.

            KÜFÜRBAZ LÜTFÜ'YÜ ADAY GÖSTERDİ
            İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi 7'li koalisyon hariç tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Toplumun her kesiminden insanlar Türkkan'ın istifasını istedi. Kendisini eleştiren şehit ağabeyine ağır küfürler eden Türkkan'ı, Akşener tarafından yeniden milletvekili adayı gösterilmişti.

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            Haberler Güncel Meral Akşener'in süpürge rezaletine sosyal medyadan tepki: "Dünyaya gelmiş geçmiş en edepsiz siyasetçi!"
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