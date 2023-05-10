Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun seçim temposu sürüyor. Seçime günler kala milli iradeyle kucaklaşan Erdoğan, Batman'dan sonra Mardin'e geçti.



Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte konuşmasından satır başları;



Sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dillerin, medeniyetlerin beşiği Mardin bugün bir başka güzelsin. Her bir ilçenle ayrı güzelsin. Konakları, hanları, hamamları asırlık ibadethaneleriyle ne güzelsin Artuklu. Ne güzelsin Dargeçit. Zeytini, zeytinyağı, peyniri ile ne güzelsin Derik. Bereketli ovasıyla ne güzelsin Kızıltepe. Kızıltepe bu seçimlerde patlıyor mu? Özel takip edeceğim. Bakalım Kızıltepe'de nasıl bir ses gelecek. Ne güzelsin Mazıdağı. Gümüşü, kavunu, konakları ile ne güzelsin Midyat. Zeynel Abidin Camii, kaleleri, höyükleriyle ne güzelsin Nusaybin. Bitmedi. Ne güzelsin Ömerli. Maşallah. Geçler siz bugün bir başkasınız. sizin heyecanınızla anlıyor pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size güveniyorum. Ne güzelsin Sahur. Kirazı ve kiliseleriyle ne güzelsin Yeşilli. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor.





Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz.





Detaylar geliyor...