AK Parti'nin son reklam filmi büyük beğeni topladı: Bizim şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir





"AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ"

"Haydi bir daha, bir daha bir daha, hem coşup hem söyleyelim. Aşkınan çalışan yorulmaz." başlığıyla sosyal medyadan paylaşılan kısa filmde şimdiye kadar yapılan birbirinden güzel ve coşku dolu reklam müzikleri bir arada sunuldu.