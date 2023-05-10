AK Parti'nin son reklam filmi büyük beğeni topladı: Bizim şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise büyük beğeni toplayan seçim video kliplerine yenisini ekledi.
AK Parti ve Erdoğan'la özdeşleşmiş parçaların harmanlandığı video klip AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
"AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ"
"Haydi bir daha, bir daha bir daha, hem coşup hem söyleyelim. Aşkınan çalışan yorulmaz." başlığıyla sosyal medyadan paylaşılan kısa filmde şimdiye kadar yapılan birbirinden güzel ve coşku dolu reklam müzikleri bir arada sunuldu.