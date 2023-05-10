Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2023 04:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2023 04:19
    ABONE OL

    AK Parti'nin son reklam filmi büyük beğeni topladı: Bizim şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir

    AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filmi büyük beğeni topladı. "Haydi bir daha, bir daha bir daha, hem coşup hem söyleyelim. Aşkınan çalışan yorulmaz." başlığıyla sosyal medyadan paylaşılan kısa filmde şimdiye kadar yapılan birbirinden güzel ve coşku dolu reklam müzikleri bir arada sunuldu.

    Aşkınan çalışan yorulmaz

    14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise büyük beğeni toplayan seçim video kliplerine yenisini ekledi.



    AK Parti ve Erdoğan'la özdeşleşmiş parçaların harmanlandığı video klip AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından da paylaşıldı.



    "AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ"
    "Haydi bir daha, bir daha bir daha, hem coşup hem söyleyelim. Aşkınan çalışan yorulmaz." başlığıyla sosyal medyadan paylaşılan kısa filmde şimdiye kadar yapılan birbirinden güzel ve coşku dolu reklam müzikleri bir arada sunuldu.



        Kısa reklam filminde, "Bizim şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir." ifadeleri dikkat çekerken şimdiye kadar her seçimi büyük farkla kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldaki büyük hizmetleri anlatılıyor.



        Videonun sonlarına doğru, vesayet tarafından kapatılan Refah Partisi'nin "Refah'ın vakti geldi" seçim müziğiyle "Eski Türkiye" uzantılarına gönderme yapıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel AK Parti'nin son reklam filmi büyük beğeni topladı: Bizim şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir
            loading
            SON DAKİKA