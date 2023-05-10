"Hedef KIZILELMA" belgeseli izleyiciyle buluştu!





"TAKOZLARI KALDIRABİLMEK DE İŞİN ÖNEMLİ BİR KISMI"

Bayraktar, "Akıncı'nın kavramsal tasarımını rahmetli babam yapmıştı. Akıncı'yı dünyadaki kendi sınıfındaki en estetik uçak olarak görüyoruz. Tabii KIZILELMA da onun mirası üzerine bir anlamda kondu. Özellikle TEKNOFEST'te dünya tarihine geçmiş, havacılık tarihine geçmiş uçuşlar yapıldı" ifadelerini kullandı. Belgeselin ilk bölümünde yer alan takozu, Gülova ve Özdemir Bayraktar gördüğünde ne öğütlerdi? Sorusuna da Selçuk Bayraktar, "Sadece havacılıkta değil başka alanlarda da medeniyetimizin hikayesine baktığınızda da belki bu takozları kaldıramadığımızdan bugün ülkemiz ve medeniyetimiz hak ettiği yerde değil bilim ve teknolojide. Bunları kaldırmayı başarabilen uluslar, medeniyetler uzaya çıkabiliyor, havacılıkta muasır bir seviyeye gelebiliyorlar. Elbette takozları kaldırabilmek de işin önemli bir kısmı. O mücadeleyi verebilmek, her şeye rağmen ve her şartta... Belgesel biraz da bunu anlatıyor" diye konuştu.



Belgeselin yönetmenleri Altuğ Gültan ile Burak Aksoy'dan da söz eden Bayraktar, hem Akıncı hem de Kızılelma'da Türkiye'nin en iyi belgesel ekibi ile birlikte yürüdüklerini dile getirdi.