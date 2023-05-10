"Hedef KIZILELMA" belgeseli izleyiciyle buluştu!

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme serüveni belgeselle ekranlara taşındı. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen galayla izleyiciyle buluştu. Kongre merkezinin önünde bulunan Kızılelma'yla fotoğraf çekilmek isteyenler de gösterim öncesi sıraya girdi. Filmin galasında ev shibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve binlerce davetli yalnız bırakmadı.
"ÇEKİLEN ONCA ÇİLENİN, GAYRETİN ANLAMINI ANLATIYOR"
Hedef Kızılelma belgeselinin galası öncesi açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Bu serüvende ilk günden beri, ülkemizin ilk robot uçağı diyebileceğimiz uçaktan itibaren beklediğimiz gündü. Geçtiğimiz yıl itibariyle cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 1 ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdi biz milletimizde 2023'te ilk uçuşunu yapar diye söz vermiştik. Bir sürpriz yapmak için 2022'nin aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bütün bu serüvenin hikayesini anlatan Hedef Kızılelma belgeselimizde hava aracımız ilk tasarlamaya başladığımız dönemde, yönetmenlerimizle birlikte çekilmeye başlamıştı. Kızılelma belgeseli sadece ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın hikayesini değil, bütün bu serüvenin hikayesini anlatıyor. Teknikten öte, Kızılelma'yı nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı anlatıyor. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin, anlamını anlatıyor" dedi. Bayraktar, Baykar'ın YouTube hesabında herkesi belgeseli izlemeye davet etti.
"MÜCADELEMİZDE DEVAM EDİYORUZ"
Serüvenlerinde hayatını kaybeden birçok kişinin olduğuna da vurgu yapan Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı da anarak, "Onun ahirete irtihal etmesi ruhunun bizlerle yaşamadığı anlamına gelmiyor. O bizlerle birlikte bu mücadeleyi sürdürüyor. Bizler de onun düsturlarıyla, onun bize verdiği ilhamla ve diğer yol arkadaşlarımızın verdiği ilhamla beraber mücadelemize devam ediyoruz. Bizim içimizde kanayan bir yaraydı Karabağ. Dünyada SİHA'larla kazanılmış ilk zaferi Türk orduları kazanmış oldu. Türkiye'nin bu alandaki liderliğini ve öncülüğünü, havacılıkta ve insansız savaş uçaklarında yeni bir şafağın doğuşunu ifade eden insansız uçaklarında da bu kardeşlikle birlikte pekiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar ve Yarbay Melih Gülova'nın bu belgeseli görselerdi ne derlerdi sorusuna, onlarla yaşadıkları dönemde ne kadar zor olursa olsun yüksek bir ruh haline sahip olduklarını ve onların da Kızılelma'yı görseler çok mutlu olacaklarına vurgu yaptı.