Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2023 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 20:31
    ABONE OL

    Türkiye'nin konuştuğu Hüseyin Amca takvim.com.tr'ye konuştu: "Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük İstanbul Mitingi’ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar hem o gün mitingde olanları, hem de Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun

    Türkiye onu Atatürk Havalimanı'ndaki Yüzyılın Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle tanımıştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.





    Hüseyin Amca, "Erdoğan için bir canım değil, 5 canım feda olsun" ifadelerini kullandı.



    Fotooğrafta: Takvim.com.tr objektifinden Hüseyin Amca


    "PAZAR GÜNÜ BİR HESAP SORMAMIZ LAZIM"
    Öte yandan Başkan Erdoğan da Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta Hüseyin Amca ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmiş ve "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" demişti.


    Bugün A Haber'e konuşan Hüseyin amca, "Menderes'i aldılar elimizden, Tayyip'i de alırlar diye aklım gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

    "Biz Halk Partisi'nden çok çektik" diyen Hüseyin amca, Erdoğan için, "Çok hizmetler bıraktı, bırakıyor. Günde kaç yere gidiyor. Memlekete hizmet edeni severiz." şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun
    Haberler Güncel Türkiye'nin konuştuğu Hüseyin Amca takvim.com.tr'ye konuştu: "Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun"
        loading
        SON DAKİKA