Türkiye'nin konuştuğu Hüseyin Amca takvim.com.tr'ye konuştu: "Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun"

Türkiye onu Atatürk Havalimanı'ndaki Yüzyılın Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle tanımıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Amca, "Erdoğan için bir canım değil, 5 canım feda olsun" ifadelerini kullandı.
Fotooğrafta: Takvim.com.tr objektifinden Hüseyin Amca
"PAZAR GÜNÜ BİR HESAP SORMAMIZ LAZIM"
Öte yandan Başkan Erdoğan da Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta Hüseyin Amca ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmiş ve "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" demişti.
Bugün A Haber'e konuşan Hüseyin amca, "Menderes'i aldılar elimizden, Tayyip'i de alırlar diye aklım gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.
"Biz Halk Partisi'nden çok çektik" diyen Hüseyin amca, Erdoğan için, "Çok hizmetler bıraktı, bırakıyor. Günde kaç yere gidiyor. Memlekete hizmet edeni severiz." şeklinde konuştu.