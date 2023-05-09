Türkiye'nin konuştuğu Hüseyin Amca takvim.com.tr'ye konuştu: "Erdoğan için 1 canım değil 5 canım feda olsun"





Fotooğrafta: Takvim.com.tr objektifinden Hüseyin Amca





"PAZAR GÜNÜ BİR HESAP SORMAMIZ LAZIM"

Öte yandan Başkan Erdoğan da Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta Hüseyin Amca ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmiş ve "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" demişti.