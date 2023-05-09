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    • 09.05.2023 19:45
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    • 09.05.2023 20:32
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    Gaziantep'te CHP'li isimlerden AK Parti standına silahlı saldırı! 4 kişi yaralı

    14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 5 gün kala, 7'li koalisyondan provokasyon üstüne provokasyon haberleri geliyor. Gaziantep Sanko AVM'deki AK Parti standına CHP'liler isimler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İlk olarak taş ve sopa ile saldıran CHP'li isimlerin arasında yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar silahıyla havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede 4 AK Partili isim yaralanırken bir kişinin kafasına silahın kabzasıyla vurulduğu tespit edildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gaziantep’te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki Ak Parti standına CHP'liler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, Ak Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu. Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Bu arada İyi Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı öğrenildi.

    CHP'DEN AK PARTİ'YE SİLAHLI SALDIRI I VİDEO İZLE

    CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI
    Kavga sırasında CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, yanında bulundurduğu silahla AK Parti gençlik kollarına saldırdı. Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
    İhbar üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarlılar çevre hastanelere kaldırırlırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        O ANLAR KAMERADA
        Yaşanan korku dolu o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        CHP'DEN BÜYÜK PROVOKASYON

        CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu iddia edilirken, İmamoğlu'nun "Elleriyle kalp yapanlar kazanacak" sözleri akla geldi. Sözde elleriyle kalp yapanların AK Partililere silahlı saldırı yapacak kadar gözü dönmüş olmaları da özellikle CHP'nin nasıl bir provokasyona hazırlandığını da gözler önüne serdi.

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        Haberler Güncel Gaziantep'te CHP'li isimlerden AK Parti standına silahlı saldırı! 4 kişi yaralı
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