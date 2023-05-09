CHP'DEN BÜYÜK PROVOKASYON

CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu iddia edilirken, İmamoğlu'nun "Elleriyle kalp yapanlar kazanacak" sözleri akla geldi. Sözde elleriyle kalp yapanların AK Partililere silahlı saldırı yapacak kadar gözü dönmüş olmaları da özellikle CHP'nin nasıl bir provokasyona hazırlandığını da gözler önüne serdi.