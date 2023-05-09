Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki Ak Parti standına CHP'liler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, Ak Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu. Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Bu arada İyi Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı öğrenildi.
CHP'DEN AK PARTİ'YE SİLAHLI SALDIRI I VİDEO İZLE
CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI
Kavga sırasında CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, yanında bulundurduğu silahla AK Parti gençlik kollarına saldırdı. Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yarlılar çevre hastanelere kaldırırlırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.