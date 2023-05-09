Başkan Erdoğan’ın İstanbul mitingi dünya basınında: Eşi benzeri yok!

SABOTAJ SİYASETİNE TESLİM OLMADIK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da AK Parti'nin düzenlediği mitinglerde halka hitap etti:
- Biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Bunlara fırsat vermedik, nice saldırıyı ihaneti böyle savuşturduk.
- Bizi ayırmak isteyenlere, hayat tarzı korkuları üzerinden ayırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.
- Ne diyorlar, Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış.
- BİZ Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil medrese-i yusufiye olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik.
- Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, darbe prangalarını tek tek parçaladık.
- Bürokratik vesayetin takoz koyduğu projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz...