CHP ve PKK sloganları atanlar AK Parti seçim otobüsüne saldırdı! 3 kişi yaralandı! Savcı Sayan'dan o vahşeti A Haber ekranlarına anlattı

İzmir Buca mahalle mitinginden dönerken AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan ve AK Parti üyelerinin bulunduğu AK Parti seçim otobüsüne yapılan haince saldırının ardından Savcı Sayan'dan A Haber'e özel açıklamalar yapıldı.
AK Parti İzmir 1. Bölge adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından "Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz" açıklamasını yaptı..
İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın haince saldırıya yönelik açıklamalarında yer alan satır başları:
"CHP VE PKK SLOGANLARI ATANLAR TARAFINDAN SALDIRI ALTINDAYIZ"
"Biz geldiğimiz günden beri şiddete maruz kalıyoruz. Özellikle CHP ve PKK sloganları atan bir grup tarafından sürekli saldırı altındayız.
Önceki hafta bizim arka camımızı komple indirdiler, sürekli bize taş atıyorlar, kaç defa otobüsün döşemesini yeniledik.
Ancak ülkemizin huzuru ve refahı için bugüne kadar hiçbir şey söylemedik. Yazmadık çizmedik bunu sosyal medyada paylaşmadık. Her gittiğimiz yerde böyle saldırılara maruz kalıyoruz."