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    • 09.05.2023 22:05
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    • 09.05.2023 22:18
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    CHP ve PKK sloganları atanlar AK Parti seçim otobüsüne saldırdı! 3 kişi yaralandı! Savcı Sayan'dan o vahşeti A Haber ekranlarına anlattı

    CHP ve PKK slonganları atan kişiler, AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan ve AK Parti üyelerinin bulunduğu AK Parti seçim otobüsüne saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşanan vahşetin ardından  A Haber'e konuşan Savcı Sayan, "Biz geldiğimiz günden beri şiddete maruz kalıyoruz. Özellikle CHP ve PKK sloganları atan bir grup tarafından sürekli saldırı altındayız. Önceki hafta bizim arka camımızı komple indirdiler, sürekli bize taş atıyorlar, kaç defa otobüsün döşemesini yeniledik. Ancak ülkemizin huzuru ve refahı için bugüne kadar hiçbir şey söylemedik. Yazmadık çizmedik bunu sosyal medyada paylaşmadık. Her gittiğimiz yerde böyle saldırılara maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı .

    AK Parti seçim otobüsüne saldırı!

    İzmir Buca mahalle mitinginden dönerken AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan ve AK Parti üyelerinin bulunduğu AK Parti seçim otobüsüne yapılan haince saldırının ardından Savcı Sayan'dan A Haber'e özel açıklamalar yapıldı.



    AK Parti İzmir 1. Bölge adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından "Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz" açıklamasını yaptı..

    İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın haince saldırıya yönelik açıklamalarında yer alan satır başları:



    "CHP VE PKK SLOGANLARI ATANLAR TARAFINDAN SALDIRI ALTINDAYIZ"
    "Biz geldiğimiz günden beri şiddete maruz kalıyoruz. Özellikle CHP ve PKK sloganları atan bir grup tarafından sürekli saldırı altındayız.

    Önceki hafta bizim arka camımızı komple indirdiler, sürekli bize taş atıyorlar, kaç defa otobüsün döşemesini yeniledik.

    Ancak ülkemizin huzuru ve refahı için bugüne kadar hiçbir şey söylemedik. Yazmadık çizmedik bunu sosyal medyada paylaşmadık. Her gittiğimiz yerde böyle saldırılara maruz kalıyoruz."



        "ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIK"
        "Dün yaptığımız programlarda çok kabalık ve görkemli bir şekilde karşılandık ama oradan çıkarken, yandaki bir kahveden slogan atarak önümüzü kesmeye çalıştılar. Bana, anneme, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ağır hakaretler ettiler. Ölüm tehditleri aldık."



        "DANIŞMANIMIZI DÖVDÜLER"
        Sayan, "Bunun üzerine biz durmadan yolumuza devam ettik, ileride otobüse çok taş gelince durduk. Danışmanımız indi, onlara; "Niye böyle bir terbiyesizlik yapıyorsunuz" dedi.

        "Danışmanızı dövdüler, okey ıstakası ile vurdular ve kafasından ciddi şekilde yaralandı. Orası da bir kumar oynatılan bir kıraathaneymiş. Kumar oynatılan ve 3-4 defa polis tarafından kumardan dolayı da kapatma cezası alan bir yer.

        Her ne hikmetse CHP'de burası bizim seçim ofisimiz dedi. Sonra gerçekler ortaya çıkınca seçim ofisi olmadığı anlaşıldı. Bu olaylar hoş değil."



        "BİZE ZULÜM EDİYORLAR"
        "Biz onlardan korkmuyoruz. Biz onlardan çekinmiyoruz. Ancak ülkenin huzuru ve refahı için sessiz kalıyoruz. Bunlar İzmir'i işgal etmeye çalıyorlar. Kimse siyaset yapmayacak, herkes onlara çalışacak. Kim kafasını kaldırırsa hemen tepesine binecekler. Vatanı ve bayrağı bölmek için konuşacaklar, kimse karışmayacak. FETÖ'cüleri getirecekler İzmir'e kimse karışmayacak."

        Sayan, "Ancak ben bir Anadolu evladı olarak, bunu İzmirlilere anlatıyorum. Bunların ise morali bozuluyor. Düşünceleri sürekli gerginlikten beslenmek.

        3 arkadaşımız yaralı, hastanede darp raporları var. Biz bu kardeşlerimizin kafasından akan kanı, göstermek bile istemiyoruz. Bize çok büyük bir zalimlik yapıyorlar." dedi.

        Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve hür bir seçim yapıyoruz. Bence bunlar 14 Mayıs akşamı, kazanamayacaklarını biliyorlar. İnsanları sokağa dökmek için prova yapıyorlar.



            "KÜRT, ALEVİ VE SÜNNİ KARDEŞLERİMİZİ AYRIŞTIRIYORLAR"
            Kürt birliğini, Alevi birliğini, Sünni birliğini herkesin kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi savunuyoruz. Bir Kürt olarak Kürtlere ve alevi kardeşlerime diyorum ki en büyük oyunu size bunlar oynuyor.

            Çünkü sizleri ayrıştırıyorlar. Bu da onların işine gelmiyor çünkü onlardan kandan besleniyor, şiddetten besleniyorlar.

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            Haberler Güncel CHP ve PKK sloganları atanlar AK Parti seçim otobüsüne saldırdı! 3 kişi yaralandı! Savcı Sayan'dan o vahşeti A Haber ekranlarına anlattı
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