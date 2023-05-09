AK Parti seçim otobüsüne İzmir'de saldırı: 3 kişi yaralandı!

İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı gerçekleştirildi. PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı.
AK PARTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE SALDIRI: 3 KİŞİ YARALANDI! | VİDEO İZLE
AK Parti İzmir 1. Bölge adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından, "Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
"VAHŞETİ KINIYORUZ AMA BİZ ONLARA BENZEMEYECEĞİZ"
Savcı Sayan, "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca'da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar.