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    • 07.05.2023 20:45
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    • 07.05.2023 21:00
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    7'li koalisyondan İstanbul'daki 2 milyonluk AK Parti mitingini gölgelemek için kirli algı operasyonu! Başrolde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu var

    6 Mayıs'ta İstanbul'da yaptığı mitingde hezimete uğrayan 7'li koalisyon terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı kirli ortaklığı perdelemek ve vatandaşları karşı karşıya getirmek için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden alçak bir provokasyonu devreye soktu. AK Parti'nin 2 milyona yaklaşan İstanbul mitingine gölge düşürmek için Erzurum'da kendisine gelen tepkilere rağmen korsan mitinge devam eden İmamoğlu, kendisini korumak için alanda bulunan güvenlik güçlerini hedef aldı. Öte yandan mitingin yasal olmadığı ortaya çıktı. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır." dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "CHP hem korsan bir miting yapmakta hem kamuoyunu yanıltmaktadır" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7’li koalisyondan kirli algı operasyonu

    Terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine yürüyen 7'li koalisyonun üyeleri bu kirli işbirliğini perdelemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

    7'Lİ KOALİSYONDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU | VİDEO İZLE

    İMAMOĞLU ÜZERİNDEN ALÇAK PROVOKASYON
    6 Mayıs'ta İstanbul'da yaptığı mitingde hezimete uğrayan 7'li koalisyon terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı kirli ortaklığı perdelemek ve vatandaşları karşı karşıya getirmek için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden alçak bir provokasyonu devreye soktu.



    AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyona yaklaşan Yüzyılın Mitingi'ne gölge düşürmek için harekete geçen İmamoğlu, yasal olmayan bir miting üzerinden kirli bir algı operasyonu başlattı.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
    Van'da terörün siyasi ayağı HDP'lilerle beraber miting gerçekleştiren İmamoğlu'na Erzurumlu vatandaşlar tepki gösterdi.

        Yasal olmayan bir şekilde Havuzbaşı Kent Meydanı'na miting yapmaya çalışan vatandaşlara HDPKK ile yapılan kirli ittifak nedeniyle İmamoğlu aleyhine slogan attı.

        KARŞILIKLI BİRBİRLERİNE SU FIRLATTILAR
        Bu sırada sloganlara karşılık veren CHP'liler ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. İmamoğlu konuşmaya başladığı esnada iki grup karşılıklı birbirlerine su fırlattı.

        Gelen tepkilere rağmen mitinge konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu yaşanan arbedenin ardından konuşmasını yarıda kesti.

            İMAMOĞLU TEHDİTLER SAVURDU
            Yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri olaya müdahale etti. Polisin olaya müdahale etmesine rağmen güvenlik güçlerini suçlayan ve halkın tepkisine rağmen alandaki konuşmasına devam eden ve bindiği otobüsten, "Polis seyrediyor, görüyorum polisi, hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diyerek tehditler savurdu.

            POLİS SU SIKARAK KALABALIĞI DAĞITTI
            İmamoğlu'un polisi suçladığı anlarda polis su sıkarak kalabalığı dağıttı.

            ERZURUM PROVOKASYONUNU EKREM İMAMOĞLU VE EKİBİ Mİ ÇIKARDI?
            Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na miting alanı belirtiliyor, İmamoğlu ve ekibi miting alanına doğru giderken bir yerde duruyorlar ve mitingi resmi alanda değil Erzurum'un en işlek caddesinde yapmak istiyorlar. Oradaki bulunan vatandaşlar İmamoğlu ve ekibini, "Burada durma git başka yerde dur, miting yap" diyerek uyarıyor.

                Bu uyarıya rağmen İmamoğlu duruyor ve konuşuyor. O sırada Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün etrafındaki ekibi ile bir grup arasında sözlü tartışma çıkıyor İmamoğlu'nun adamları bölgedeki insanlara küfür ve hakaret ediyor. Sonra arbede yaşanıyor.

                MİTİNG ALANI GİBİ GÖSTERİLME ÇABASI KOMİK BİR PROPAGANDADIR
                AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

                Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

                Küçükoğlu, şunları kaydetti:

                "4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting gibi faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler İl Seçim Kurulu'na müracaat eder ve gerekli izin sonrası istenilen alanlar tahsis edilir. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı, Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, yine yalan ve iftiraya başvurmuştur. 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaya çalışan bu zihniyet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kaldı ki toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır. Miting yapacak cesareti olmayanların, aziz milletimizin hasletlerinden uzak olan terör sevicilerine en güzel cevabı, en güzel tokadı sandıkta aziz milletimiz verecektir."

                KARŞI İFTİRA, VE İTHAMLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ
                Talep edilen yerin miting alanı olmadığını belirten Küçükoğlu, açıklamasında, "Havuzbaşı Meydanı'nda yatırım ve projelerimizin açılış ve teşhiri sürekli yapılmaktadır. Hal böyleyken asılsız iddia ve söylemlerle şahsımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizi hedef haline getirenleri şiddetle kınıyorum. Söz konusu alanın sürekli olarak Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından teşhir alanı olmasına rağmen, partimize ve seçim çalışmalarımıza yönelik provokasyonlara meydan vermemek adına araçlarımız Kent Meydanı'ndan çıkartılmıştır. Muhalefet ittifakının her fırsatta yaptığı mağdur rolüne karşı kadim şehir Erzurum'un, yerel yönetimlerde duayen isim olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e karşı iftira, ve ithamlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

                Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "CHP Erzurum İl Başkanlığı yasal olmayan bir yerde korsan bir miting yapmak üzere faaliyet göstermektedir. 4 Mayıs'tan itibaren de bütün yetki İl Seçim Kurulu'na geçmiştir. İl Seçim Kurulu miting yapılacak, toplantı yapılacak alanları belirlemiştir. Bizim şehrimizde tanıtıp yapmak üzere araç, gereçleri koyduğumuz bir alan gayri yasal olarak zorla miting alanına çevirmek istemektedir. CHP hem korsan bir miting yapmakta hem kamuoyunu yanıltmaktadır" dedi.

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                Haberler Güncel 7'li koalisyondan İstanbul'daki 2 milyonluk AK Parti mitingini gölgelemek için kirli algı operasyonu! Başrolde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu var
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