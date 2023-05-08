Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2023 00:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 00:44
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyetin'e taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

    İHA
    Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde sel felaketi meydana gelmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.



    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    The Economist’ten bir skandal daha! Başkan Erdoğan...
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyetin'e taziye mesajı
        loading
        SON DAKİKA