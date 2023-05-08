Dışişleri Bakanlığı'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyetin'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde sel felaketi meydana gelmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.







Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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