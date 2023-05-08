Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaatleri ortaya çıkıyor! Pervin Buldan 14 Mayıs'ı işaret edip terörden tutuklu isimlere 'özgürlük' dedi!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ilanı sonrası HDP ile kirli pazarlığa oturmuştu. Tam da bu andan sonra 'masa altındaki' HDP'nin açıklamaları daha da palazlanmış, bebek katili Öcalan'a kadar özgürlük naraları atılmıştı.
Aradaki pazarlığı gözler önüne seren yeni bir açıklama daha geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." dedi.
Buldan, HDP'nin Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye halklarıyla barış, refah ve huzur içerisinde yaşayacaklarını söyledi.
Bunun için mücadele ettiklerini belirten Buldan, "Kars bunlara en güzel örnektir, en iyi cevaptır. Kars halkı yüzyıllardır bir arada bilmiş, kardeşçe yaşamış, barış içerisinde yaşamış ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edecek." ifadesini kullandı.