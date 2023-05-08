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    • 08.05.2023 15:31
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaatleri ortaya çıkıyor! Pervin Buldan 14 Mayıs'ı işaret edip terörden tutuklu isimlere 'özgürlük' dedi!

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ne görüştüğü, neleri pazarlık malzemesi yaptığı HDP'li isimlerin açıklamalarında bir bir ortaya çıkıyor. HDP mitinginde konuşan Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

    AA
    takvim.com.tr
    14 Mayıs’ı işaret edip tutuklu isimlere ’özgürlük’ dedi!

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ilanı sonrası HDP ile kirli pazarlığa oturmuştu. Tam da bu andan sonra 'masa altındaki' HDP'nin açıklamaları daha da palazlanmış, bebek katili Öcalan'a kadar özgürlük naraları atılmıştı.

    Aradaki pazarlığı gözler önüne seren yeni bir açıklama daha geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." dedi.

    Buldan, HDP'nin Kars'taki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye halklarıyla barış, refah ve huzur içerisinde yaşayacaklarını söyledi.

    Bunun için mücadele ettiklerini belirten Buldan, "Kars bunlara en güzel örnektir, en iyi cevaptır. Kars halkı yüzyıllardır bir arada bilmiş, kardeşçe yaşamış, barış içerisinde yaşamış ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

        Buldan, Türkiye'nin her yerinden destek aldıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin her yerinde aynı hava var ve Türkiye'nin her yerinde aynı atmosfer var. Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." diye konuştu.

        Kars'tan 3 milletvekili çıkartmayı amaçladıklarını dile getiren Buldan, şunları kaydetti:

        "Şimdi Yeşil Sol'u parlamentoya en güçlü göndermenin zamanı. Biz 100 vekil hedefledik, bu 100 vekilin üçü zaten Kars'tan gelecek. Gülistan (Gülistan Kılıç Koçyiğit) vekilimiz, iki arkadaşımızı da birlikte getirerek parlamentoya gidecek ve Kars halkının üç temsilcisi olacak. Bu 3 temsilci sizin sesiniz, sözünüz olacak, sizin iradeniz olacak. Sizin kararlarınızı her yerde ifade edecek ama şimdi esas söz sizde. Milletvekillerimizle Kars'ın, parlamentoda büyük bir güçle temsiliyetini sağlayacağız. O yüzden 'bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye' diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi kazanma, başarma zamanı ve bu kazanmanın, bu başarmanın elbette ki sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Gece gündüz çalışın, 4-5 gün uyumasak da hiçbir şey olmaz. Gitmedik ev, dokunmadık el, tutmadık yürek ve el kesinlikle bırakmayın. Herkesin kapısını çalın, herkesten oy isteyin."

        BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA "NE KONUŞTUN?" DİYE SORMUŞTU
        Başkan Erdoğan da Ordu'daki mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na "HDP ile ne konuştun?" diye sormuştu.

        İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

        "Kandil'e dönüp Selo'sundan Apo'suna hapistekileri çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist. Onu çıkaracakmış. Söylesene Bay Bay Kemal, "Meclis'te HDP ile ne konuştun? Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istedikleri kullanmaları için örgüte teslim edeceğiz diyorlar. "Suriye'deki askerlerimizi çekip oraya rahatça saldırabilmeniz için size bırakacağız" diyorlar. HDP mensuplarının örgütün parmak işareti ile selamlıyorlar. Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına ne yazık ki elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlardır. Bu manzaradan bizim kadar CHP'li kardeşlerimin de utandığına inanıyorum."
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        14 Mayıs’ı işaret edip tutuklu isimlere ’özgürlük’ dedi!
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaatleri ortaya çıkıyor! Pervin Buldan 14 Mayıs'ı işaret edip terörden tutuklu isimlere 'özgürlük' dedi!
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