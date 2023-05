Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaatleri ortaya çıkıyor! Pervin Buldan 14 Mayıs'ı işaret edip terörden tutuklu isimlere 'özgürlük' dedi!

Buldan, Türkiye'nin her yerinden destek aldıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin her yerinde aynı hava var ve Türkiye'nin her yerinde aynı atmosfer var. Özgürlük, elbette ki Selo'ya, Figen'e, Gülten'e, Ayla'ya da özgürlük ve bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek." diye konuştu.