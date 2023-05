Bir vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta 1996'da yaşanan bir olayı anlattığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir zarfta il başkanlığımıza bırakmışlar. Bunu mutlaka Cumhurbaşkanımıza ulaştıran diye. İl Başkanımızda bana taleptir diye verdi. Ben mektubu okuduğumda acaba me talepte bulundurlar, kendim çözerim diye okuduğumda başladım ağlamaya. Gözlerim yaşardı. Hiçbir talebi yok olay şu. Olay şu Afyon'da 96 yılında babası kanser olup, trenle Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirmiş biri. Babası kucağında vefat etmiş, sonra morga indirmişler. Morgdan Afyon'a götürmek için ciddi anlamada para istemişler. Sonrasında oradakiler demiş ki Tayyip Erdoğan bir sistem kurdu Anadolu'ya böyle vefat edenler götürüyor. Bir oraya ulaşsanız. Neyse kardeşleri gitmişler belediyeye ve iki tane babayiğit adam geldi diyor. Bizim cenazemizi aldı Afyon'a kadar getirdi. Her şeyi ile ilgilendiler. Bu hikayeler Anadolu'nun her yerinde bir tane değil. Cumhurbaşkanımızın icraatçı özelliğinin yanında insancı özelliği vardır. Ben buna defalarca denk geldim" ifadelerini kullandı.