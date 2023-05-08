Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duygulandıran mektup AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Kütahya'da bir vatandaştan aldığı duygu yüklü mektuptan canlı yayında bahsetti.
Bir vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta 1996'da yaşanan bir olayı anlattığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir zarfta il başkanlığımıza bırakmışlar. Bunu mutlaka Cumhurbaşkanımıza ulaştıran diye. İl Başkanımızda bana taleptir diye verdi. Ben mektubu okuduğumda acaba me talepte bulundurlar, kendim çözerim diye okuduğumda başladım ağlamaya. Gözlerim yaşardı. Hiçbir talebi yok olay şu. Olay şu Afyon'da 96 yılında babası kanser olup, trenle Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirmiş biri. Babası kucağında vefat etmiş, sonra morga indirmişler. Morgdan Afyon'a götürmek için ciddi anlamada para istemişler. Sonrasında oradakiler demiş ki Tayyip Erdoğan bir sistem kurdu Anadolu'ya böyle vefat edenler götürüyor. Bir oraya ulaşsanız. Neyse kardeşleri gitmişler belediyeye ve iki tane babayiğit adam geldi diyor. Bizim cenazemizi aldı Afyon'a kadar getirdi. Her şeyi ile ilgilendiler. Bu hikayeler Anadolu'nun her yerinde bir tane değil. Cumhurbaşkanımızın icraatçı özelliğinin yanında insancı özelliği vardır. Ben buna defalarca denk geldim" ifadelerini kullandı.
İşte duygulandıran mektup:
Minnet Borcu
Sayın Cumhurbaşkanım.
Size bir minnet borcum var o yüzden size içimden geleni minnetimi yazıyorum. Sene 6 Mayıs 1996 sizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz sene. Babam hasta idi(prostat kanseri) Afyondan alıp çok zorluklarla trenle Cerrahpaşa Tip Fakültesi'ne götürdük. Bir Pazar günü idi. Babam kucağımda poliklinikte kucağımda canını teslim etti yaradana. Biz üç kardeş cenazemizi unutup morga indik çünkü götürecek gücümüz yoktu. Morg sanki sırtlanlar sofrasıydı çok para isteniyordu ve gücümüz buna yetmiyordu. Orda bir şoför kardeşim acıdı "Ben başkasının şoförüyüm yoksa teyzemim feryadına dayanamadım götürürdüm" dedi. Bize Zincirlikuyu Mezarlığı'na Sayın Tayyip Erdoğan ambulanslar aldı. Onlar sizi götürür dedi. Kardeşlerim gitti iki babayiğit şoför ellerinde tabutla geldiler cenazemizi Afyon Çay Deresinek köyüne kadar getirdiler. Ben size yıllardır hep dua ediyorum hiçbir ücret almadılar. Eğer bir gün seçime girerseniz dua desteklerim sizle dedim. Kendimde rektum kanseriyim eğer size olan bu minnet borcumu söyleyemezsem gözüm açık gidecek. Rabbim sizi ve ailenizi her daim korusun. Bu yolda önünüzdeki bütün engelleri kaldırsın o gün bizim işimizi kolaylaştırdığınız gibi sizin de her daim kolaylaşsın. Ben ve ailem her daim dualarımızla yanınızdayız.