Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Edirne'de önemli açıklamalar

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Biz Edirne'yi çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tarih boyunca şanlı akıncılarla bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne yanımızda olduğu müddetçe biz yedi düvele meydan okuruz. Edirne'den aldığımız ilhamla kalkınma hamlelerinde bulunduk. Dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik

Görüyorsunuz, CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor dişe diş kana kan diye slogan atıyor. Her gün yeni bir elebaşı çıkıp bay bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan ve elinde 51 kardeşimizin kanı olan Selo destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her yerden koalisyon masasına destek yağıyor. Bunlara bir itiraz geldiğini duydunuz mu? FETÖ'cülere dönüp siz ülkenize ihanet ettiniz kesin sesinizi diyeni, yabancı basına dönüp bu bizim seçimimiz diyeni gördünüz mü?

Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece hakkı hukuku adaleti biz size teslim etmeyiz. 300 milyar lirayı Londra'daki tefecilerden alacak ya, sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez. Atatürk Havalimanı'nı ABD'lilere verme sözü vermişler. Bize ve cumhur ittifakına kimlerin saldırdığına baktığımızda tablo tüm açıklığı ile ortaya çıkıyor.

Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanlarına milletimiz her yerde bağrına basıyor. Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan söz verip ertesi gün tam tersini yapana ülke emanet edilir mi? Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olana ülke emanet edilir mi?



Kaybedeceklerini anladılar şimdiden çamura yatıyorlar

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