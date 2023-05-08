Başkan Erdoğan'dan Tekirdağ'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz. Hafta sonuna kadar çok çalışacağız. Sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki kardeşlerimi hasretle selamlıyorum.
Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah nedir bu ihtişam. Bugün Tekirdağ bir başka. Aldığım rakam 75 bin. Bu ne demek, pazar gününe gümbür gümbür. Kırklareli'nde 20 bin Edirne'de 25 bin, şimdi geldik burada patladı. Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları patlatın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin.
Tekirdağ'a daha erken gelip yüzlerce hizmetin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk. Nasip bugüneymiş. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip açılışları yapacak hem de destekleriniz için teşekkürlerimizi sunacağız. Dün İstanbul nasıldı. İstanbul kükrerse dünya titrer. Batı alışacak, dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası çözer. Tekirdağ'dan tarihi netice bekliyoruz. Pazar günü mutlaka sandık başına gidiyor muyuz? Pazar günü Türkiye Yüzyılı müjdesini dünyaya duyuruyor muyuz? Bunun için çok çalışmamız lazım.
Kendimizin oyunu kullanması yeterli değil, akraba eşimizden dostumuzdan en az 1 kişiyi daha ikna edip destek almanız şart. Sadece şu meydandaki sizler bunu yaptığınızda Tekirdağ'da eşi benzerine rastlanmadık neticeye ulaşırız. Hayatta her hatanın bir bedeli vardır. Sandıktaki hatanın bedelini kendimizle çocuklarında ödeyeceğini unutmamalıyız. Karşımızdaki kumar masasının halini görüyorsunuz. Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerle beraberler. Güvenliğimiz terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Eserleri yıkma, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Kaç tane iseler bir araya gelmiş ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar.
Partinizin emperyalistlerin koç başı haline getirilmesine göz mü yumacaksınız
Gelin bu işi ilk turda açık ara bitererek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi en güzel şekilde ortaya koyalım