Başkan Erdoğan'dan Tekirdağ'da önemli açıklamalar

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Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz. Hafta sonuna kadar çok çalışacağız. Sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki kardeşlerimi hasretle selamlıyorum.

Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü, Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah nedir bu ihtişam. Bugün Tekirdağ bir başka. Aldığım rakam 75 bin. Bu ne demek, pazar gününe gümbür gümbür. Kırklareli'nde 20 bin Edirne'de 25 bin, şimdi geldik burada patladı. Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları patlatın da Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin.