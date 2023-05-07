CHP'li İBB'den milli iradeyi engelleme girişimi! Atatürk Havalimanı metrosu seferlerini aksattılar yürüyen merdivenleri bile durdular





BU NE MUHTEŞEM BİR İSTANBUL: RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN

Tablo karşısında "Bu ne muhteşem bir İstanbul" yorumunu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik. İstanbul, burası ortasından deniz geçen şehirdik. Burası tarih boyunca insanlığın göz bebeği olarak kalan şehirdir. Burası camileriyle medeniyetimizin şahikası şehir. Burası kökenine, inancına hiçbir farklılığına bakmadan kucaklayıp, bağrına basan şehir.İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.