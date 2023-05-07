Meydanlar 14 Mayıs'ın habercisi: Bir yanda 7'linin Maltepe fiyaskosu... Diğer tarafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gövde gösterisi

Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ

İşte o açıklamalardan satır başları;

İstanbul mitingi aslında seçimlerin en final noktası belki de siyasi partilerin en özenle hazırlandığı açık hava toplantıları olarak bilinir. Dün CHP'nin bir mitingi vardı Maltepe'de ve 400 bin kişilik bir alan kapsayabilecek 400 bin kişilik bir kapasiteye sahip bir alanda beklenen ilgiyi uyandırmadığını biz gördük.