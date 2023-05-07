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    • Haberler
    • 07.05.2023 14:19
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    • 07.05.2023 14:53
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    Meydanlar 14 Mayıs'ın habercisi: Bir yanda 7'linin Maltepe fiyaskosu... Diğer tarafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gövde gösterisi

    7'li koalisyonun dün Maltepe'de gerçekleştiren mitingi fiyaskoyla sonuçlandı. Günler öncesinden duyurulan ve çevre illerden desteklenen kalabalıklar, meydanı doldurmaya yetmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında drone ile çekilen görüntülerde alandaki büyük boşluklar dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingleri ise; adeta bir gövde gösterisi dönüşüyor. Başkan Erdoğan, CHP'ni kalesi olarak bilinen İzmir'de, Gündoğdu Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran kalabalığa hitap etmişti. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Yüzyılın Mitingi'nde 1 milyonu aşkın vatandaşın alanda bulunması bekleniyor. Meydanların dilini değerlendiren siyasal İletişimci Ferhat Murat, aradaki farkın nedenini masaya yatırarak, coşkunun sandığa yansıyacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    Meydanlar 14 Mayıs’ın habercisi

    7'li koalisyonun, Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirdiği İstanbul mitinginde, koalisyomda yer alan siyasi parti liderleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş konuşma yaptı. HDP'nin de seçmenleriyle destek verdiği mitingde, 7 parti alanı dolduramadı.

    MALTEPE FİYASKOSU
    7'li koalisyonun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.



    CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.



    Fotoğrafta: Drone ile kaydedilen büyük fiyasko! Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı

    DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti.




    CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri de fiyaskoyu gözler önüne serer nitelikte...




    ATATÜRK HAVALİMANI MALTEPE'DEN KAT KAT BÜYÜK
    CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaştı.

    Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyük.

        Atatürk Havalimanı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.

        Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

        Vatandaşlar miting alanına akın etmeye başladı. Direnişin sembolü Atatürk Havalimanı'nda yüz binler buluşacak.

        MEYDANLARIN DİLİ SANDIĞI GÖSTERİYOR
        Meydanların dili neyi işaret ediyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi ne anlatıyor?

            Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

            CHP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ

            İşte o açıklamalardan satır başları;
            İstanbul mitingi aslında seçimlerin en final noktası belki de siyasi partilerin en özenle hazırlandığı açık hava toplantıları olarak bilinir. Dün CHP'nin bir mitingi vardı Maltepe'de ve 400 bin kişilik bir alan kapsayabilecek 400 bin kişilik bir kapasiteye sahip bir alanda beklenen ilgiyi uyandırmadığını biz gördük.

            Zaten yapılan haberlerde de sayının çok kısıtlı kaldığını görüyoruz. AK Parti'nin Kayseri'de Erzurum'da gerçekleştirdiği mitinglere yakın bir sayıyla karşı karşıya kaldı Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyon olarak adlandırılan muhalefet bloğu. O açıdan İstanbul mitingi siyasi partilerin çok önem verdiği bir miting olarak değerlendiriliyor. Meydanlar gerçekten önemlidir.

            CHP'nin özellikle çevre şehirlerden de katılım olmasına rağmen yeterli sayıyı toplayamıyor olması aslında şunu da söylüyor insanların ümidinin umudunun nerede olduğunu söylüyor.
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                Haberler Haberler Meydanlar 14 Mayıs'ın habercisi: Bir yanda 7'linin Maltepe fiyaskosu... Diğer tarafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gövde gösterisi
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