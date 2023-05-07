Meydanlar 14 Mayıs'ın habercisi: Bir yanda 7'linin Maltepe fiyaskosu... Diğer tarafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gövde gösterisi

7'li koalisyonun, Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirdiği İstanbul mitinginde, koalisyomda yer alan siyasi parti liderleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş konuşma yaptı. HDP'nin de seçmenleriyle destek verdiği mitingde, 7 parti alanı dolduramadı.
MALTEPE FİYASKOSU
7'li koalisyonun İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.
CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat ve HDPKK'dan oluşan 7 partinin topladığı kalabalık 2018'deki Muharrem İnce'nin topladığı kalabalığın gerisinde kaldı.
Fotoğrafta: Drone ile kaydedilen büyük fiyasko! Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı
DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Miting alanından elde edilen drone görüntüleri sonucu alanın boş olduğu gözlemlendi. Görüntüler saat 20.20'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada kayıtlara geçti.
CHP'nin hizmet aldığı ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği drone görüntüleri de fiyaskoyu gözler önüne serer nitelikte...
ATATÜRK HAVALİMANI MALTEPE'DEN KAT KAT BÜYÜK
CHP medyası fiyaskoyu perdelemek için 30 bin metrekare büyüklüğündeki Maltepe miting alanından kısıtlı drone görüntüleri paylaştı.
Öte yandan AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği Yüzyılın Mitingi, 7'li koalisyonun Maltepe'deki miting alanından daha büyük.