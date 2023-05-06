Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.05.2023 11:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2023 12:10
    ABONE OL

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun "soğan 100 lira olacak" algısı elinde patladı: Tarlada bolluk yaşanıyor fiyatlar 6-7 liraya düştü

    7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının soğan provokasyonu ellerinde patladı. Adana'da tarlada soğanın kilogram fiyatı 6-7 liraya kadar düşerken, soğana talep olmayışı nedeniyle tarlada kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Soğanda bolluk ürün fiyatları düştü!

    14 Mayıs'taki seçimler öncesi çektiği videolarla algı operasyonuna girişen 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının soğan provokasyonu elllerinde patladı.

    Twitter hesabından yayınladığı videoda elinde kuru soğanı alıp sağa sola sallayan ve Başkan Erdoğan'ı kirli üslubuyla hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." ifadesini kullanmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SOĞAN'LI PROVOKASYON | VİDEO İZLE

    Koalisyon ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Huzurlu sofralar mı kilosu 30 lira olan soğan mı?" diyerek algı operasyonunu devam ettirdi.

        Algı operasyonuna CHP yandaşı medya da katılmış her gün soğan fiyatları üzerinden alım gücünün düştüğünü yalanını ortaya atmışlardı.

        HASAT BAŞLADI SOĞAN FİYATLARI DÜŞTÜ
        Muhalefetin algı operasyonları sonrası soğan hasadı başladı fiyatlar düştü. Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6-7 liraya, 2'nci kalite soğan ise 3-4 liraya kadar geriledi.



        Ancak kent genelinde soğana talep olmaması nedeniyle ürünler tarlada kaldı. Ancak üreticiler ve tüccarlar, Mayıs ayı sonunda soğanı yurt dışına ihraç etmek istiyor. Bu sene 23 bin ton ekilen soğandan ortalama 105 bin ton rekolte beklenirken verim bolluğu da yaşanıyor.



        "SOĞAN FİYATLARI DİP YAPTI"
        Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirtti. Doğan, "Yaklaşık 1 ay boyunca soğan fiyatları hiç düşmedi. Kilogramı 17-18 liradan soğanlar piyasaya girdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden işçi gelmediği için de soğanlar toplanamadı ve fiyatlar yüksek seyretti. 3-4 gündür soğan fiyatları tam dip yaptı. Şu anda soğanın tarlada toptan kilogram fiyatı 7-8 lira arasında. Hatay soğanı da Adana soğanından 1-2 lira daha fazla" diye konuştu.



            "SOĞAN SÖKÜMÜ AĞIRLAŞTI"
            Adana ve Hatay'da hasadın yüzde 40'ının yapıldığını vurgulayan Doğan, "Soğanın yüzde 60'ı halen tarlada duruyor. Soğan artık kırmızı kabuk bağladığı için raf ömrü de arttı. Eğer ay sonu soğan için yurt dışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacak. Şu anda soğan sökümü ağırlaştı. Piyasanın isteğine göre soğan sökülüyor. Haziran'ın sonuna kadar soğan hasadı bölgemizde sürecek" ifadelerini kullandı.



            "FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"
            Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini anlatan Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:
            "Marketteki yüksek fiyatlar 3-4 gün önce sökülen soğan fiyatları. Şu anda soğan tarlada tüccar tarafından kilogramı 6-7 liradan sökülüyor ve marketlere ulaşması 8-9 lira. Hal ve marketlerde 10-15 liradan satılacaktır. Fiyatlar 3-4 gün sonra yansır. Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek. Hatta benim bu 6-7 lira dediğim soğan en kalitelisi. 2'nci kalite soğanlar 3-4 liradan sökülüyor."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kılıçdaroğlu’ndan The Economist’e skandal yazı
            Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun "soğan 100 lira olacak" algısı elinde patladı: Tarlada bolluk yaşanıyor fiyatlar 6-7 liraya düştü
                loading
                SON DAKİKA