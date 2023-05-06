CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun "soğan 100 lira olacak" algısı elinde patladı: Tarlada bolluk yaşanıyor fiyatlar 6-7 liraya düştü





"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini anlatan Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Marketteki yüksek fiyatlar 3-4 gün önce sökülen soğan fiyatları. Şu anda soğan tarlada tüccar tarafından kilogramı 6-7 liradan sökülüyor ve marketlere ulaşması 8-9 lira. Hal ve marketlerde 10-15 liradan satılacaktır. Fiyatlar 3-4 gün sonra yansır. Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek. Hatta benim bu 6-7 lira dediğim soğan en kalitelisi. 2'nci kalite soğanlar 3-4 liradan sökülüyor."

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