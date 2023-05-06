Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık, çok seviyoruz Kayseri'yi. Şu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın şehri Kayseri, bugün bir kez daha hasretle, hürmetle selamlıyorum.
10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime, bizlere Kayseri'ye ve Kayseriliye hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.
1 milyon küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Esnaf kardeşlerime hayırlı olsun. pic.twitter.com/nwqiIF6n9Z— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 6, 2023
"DEPREM KONUTLARININ İNŞASINA SÜRATLE BAŞLADIK"
Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh bey büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın kardeş şehri olarak Kayseri, bu zor günlerinde komşusu Maraş'ın yanında oldu, destek verdi.
Asrın felaketini yaşamış 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300'ü, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.