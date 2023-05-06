Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalar

Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, Davos'tayız bebecan o zaman benim bakanım. IMF'nin başkanı ile konuşuyoruz. IMF'nin başkanı diyor ki, siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz, ama Türkiye'nin başbakanı benim sen değilsin. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabi bebecan kızardı bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013'te ne yaptık? 2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü aynı zamanda Merkez Bankası'nda bir ara görev yapan kişi bunlar beraber otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. Neymiş, bizim IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne oldu ne kaybettik? Onunla birlikte 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimizde şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız.

Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye ortak paydasında buluştuğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı var. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun önce ülkem diyen tüm vatandaşlarımızın emeği var. Bu başarıda son 21 yıldır dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkesin tüm kardeşlerimizin payı var. Bu başarı sadece bizlerin değil, 85 milyonun tamamının başarısıdır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.



YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER OY VERMELİ

Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz.