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    • 06.05.2023 15:55
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. 7'li koalisyonun aksine Kayseri'nin rekor kırdığını belirten Erdoğan, "Şu anda bu meydan 135 bin kişi ile rekor kırıyor." dedi. 1 milyon küçük esnafa müjde veren Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Düzenlemeden 1 milyon esnaf yararlanacak." ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 17-25 kumpasının sözcülüğüne soyunan Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl sonra kayıtların montaj olduğunu itiraf etmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğunu biliyordun bu darbe girişimine neden ortak oldu." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık, çok seviyoruz Kayseri'yi. Şu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın şehri Kayseri, bugün bir kez daha hasretle, hürmetle selamlıyorum.

    10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime, bizlere Kayseri'ye ve Kayseriliye hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı.

    "DEPREM KONUTLARININ İNŞASINA SÜRATLE BAŞLADIK"
    Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyor. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibi ile Memduh bey büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş'ın kardeş şehri olarak Kayseri, bu zor günlerinde komşusu Maraş'ın yanında oldu, destek verdi.

    Asrın felaketini yaşamış 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 konteynerin kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300'ü, temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.

        ŞU ANDA BU MEYDAN BİR REKOR KIRDI
        Az önce resmi rakamı bana getirin dedim. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun.

        KAYSERİ'DE İNSAN SELİ | VİDEO İZLE

        Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulan bir Türkiye varsa, MB rezervi neydi hatırlayın 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık.Davos'tayız Bebecan o zaman benim bakanım. IMF Başkanıyla konuşuyorum, siz alacağınızı tahsis ediyor musunuz? Türkiye'nin başbakanı benim. Tabi Bebecan kızardı bozardı. 2013'ten beri bir kuruş almadık. Ne kaybettik, hiç. MB rezervimizde 115 milyar dolara çıktı. IMF'ye borcumuz neydi hatırlayın 23,5 milyar dolar.

        Şimdi burada bir şey söyleyeceğim, Davos'tayız bebecan o zaman benim bakanım. IMF'nin başkanı ile konuşuyoruz. IMF'nin başkanı diyor ki, siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedim ki, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz, ama Türkiye'nin başbakanı benim sen değilsin. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabi bebecan kızardı bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013'te ne yaptık? 2013'te IMF'yi bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü aynı zamanda Merkez Bankası'nda bir ara görev yapan kişi bunlar beraber otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. Neymiş, bizim IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim buna ihtiyacımız yok. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne oldu ne kaybettik? Onunla birlikte 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervimizde şu an itibarıyla 115 milyar dolara çıktı. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız.

        Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye ortak paydasında buluştuğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı var. Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun önce ülkem diyen tüm vatandaşlarımızın emeği var. Bu başarıda son 21 yıldır dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkesin tüm kardeşlerimizin payı var. Bu başarı sadece bizlerin değil, 85 milyonun tamamının başarısıdır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.


        YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER OY VERMELİ
        Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz.



        CHP'NİN NE İCRAATI VAR?
        Bu dağdakilere gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek miyiz? Ya bu bay bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediyelerde ne yaptınız? Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da ne yaptınız? Biz sayısız eser imza attık, onlar ancak musluk açar.

        TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Şu anda İzmir'de. İzmir'de de yüzlerce kişi TCG Anadolu'yu geziyor.

        Kaan'ı hangardan çıkardık. Muhalefetin fasa fiso dediği Karadeniz gazını milletimizin evine kadar getirdik. Bu ay doğal gaz ücretsiz. 1 sene boyunca da 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullanacak. 1 yıl boyunca mutfaklarda bayram olacak.

        Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Sapkın ideolojilere karşı aile kurumunu güçlendireceğiz.


            1 MİLYON ESNAFA MÜJDE
            Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE | VİDEO İZLE




            BAY BAY KEMAL'E VAAT TEPKİSİ! SEN BUGÜNE KADAR HANGİ SÖZÜNÜ TUTTUN
            Ne diyor sana söz ya sen bugüne kadar hangi sözünü tuttun. Ya hangi söz, sende doğruluk, dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan hayatın. Şimdi yine yalan üstüne yalan. Benim Kayserili kardeşim bunu yutar mı?

            17-25 ARALIK FETÖ KUMPASI
            Önceki gün çıkmış 10 yıl sonra 17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı diyor. Şimdi ben bu iftiracıya Kayseri'den soruyorum, madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun niçin bunları meydan meydan millete dinlettin, madem yalan olduğunu uydurma olduğunu biliyordun Meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin. Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğunu biliyordun bu darbe girişimine neden ortak oldu. Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı. Seni bu çamur siyasetine hangi örgüt bulaştırdı. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyerek lekelemeni senden kimler istedi.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalar
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