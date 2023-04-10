RAMAZAN İMSAKİYE
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7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘soğan’lı provokasyon

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘soğan’lı provokasyon
10.04.2023 00:12 - Son Güncelleme: 10.04.2023 01:14

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2023 seçimlerine sayılı zaman kalırken, bazı kirli eller pis emellerini sergilemekten geri durmuyor. Bunun son örneği ise soğan üzerinden yapılan çirkin provokasyon oldu. Özellikle muhalefet kanadının soğan üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algının ardından gıda provakatörleri devreye girmişti. 7'li koalisyonda yaşanan kaos ve krizi perdeleyip gündeme değiştirmek adına Kemal Kılıçdaroğlu soğan provokasyonunu fırsat bildi. Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yine evinin mutfağından kurgulu bir provokasyona imza attı.

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