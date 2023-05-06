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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun masumlaştırdığı FETÖ'cüler hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde katliam yaptı!

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun masumlaştırdığı FETÖ'cüler hain darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde katliam yaptı!
06.05.2023 11:24

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Terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola seçimlere giden 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de eli kanlı FETÖ'cüleri savunmaya başladı. Katıldığı canlı yayında hain darbe girişimi sırasında vatandaşları vahşice katleden FETÖ'cüleri savunan Kılıçdaroğlu, "emir sorgulanmaz, askerlikte böyledir" ve "harp okulu öğrencileri" diyerek duygu sömürüsü yaptı. FETÖ'cü alçakları asker olarak tanımlayarak savunan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "PKK'lılardan sonra sıra köprüde 8 saat 23 dakika boyunca son kurşunlarını tüketene kadar teslim olmayan; ikisi polis olmak üzere 34 vatandaşı katleden, yüzlerce vatandaşı yaralayan FETÖ'cü evlatlarını savunmaya gelmiş." dedi.

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