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CHP ve İYİ Parti'nin adayları kavgaya tutuştu! "Bunlara oy veren Ardahanlı değildir"

CHP ve İYİ Parti'nin adayları kavgaya tutuştu! "Bunlara oy veren Ardahanlı değildir"
07.05.2023 01:06 - Son Güncelleme: 07.05.2023 01:09

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7'li koalisyonda tartışmalar ve kavgalar sürmeye devam ediyor. Ardahan İYİ Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Aytekin Kaya ittifak ortağı CHP’li 1.sıra Adayı Özgür Erdem İncesu’ya “Bunlara oy veren Ardahanlı değildir” diyerek kavgaya tutuştu. Artan gerilimin ardından Ardahan İYİ Parti İl Başkanı Taşkın Polat, Kılıçdaroğlu’na "Bizim için AKP ne ise bu saatten sonra CHP o. Her yerde gereken konuşulacak diyerek CHP'ye rest çekti.

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