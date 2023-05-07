7'li koalisyonda tartışmalar ve kavgalar sürmeye devam ediyor. Ardahan İYİ Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Aytekin Kaya ittifak ortağı CHP’li 1.sıra Adayı Özgür Erdem İncesu’ya “Bunlara oy veren Ardahanlı değildir” diyerek kavgaya tutuştu. Artan gerilimin ardından Ardahan İYİ Parti İl Başkanı Taşkın Polat, Kılıçdaroğlu’na "Bizim için AKP ne ise bu saatten sonra CHP o. Her yerde gereken konuşulacak diyerek CHP'ye rest çekti.
CHP ve İYİ Parti'nin adayları kavgaya tutuştu! "Bunlara oy veren Ardahanlı değildir"
OTOMATİK OYNAT
- Kılıçdaroğlu 'Hayatımın en önemli projesi' diyerek 2017'de başlanan projeyi vadetti! Sosyal medyada yine alay konusu oldu
- CHP'nin İstanbul mitinginde büyük boşluklar! O anlar drone kamerası görüntülerine yansıdı
- 7'li koalisyon mitingde yeterli katılım sağlanmayınca CHP'liler sosyal medyada 2018'deki kareleri yeniymiş gibi servis etti!