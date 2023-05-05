Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Van mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Van mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs akşamı inşallah balkondan sesleniyor muyuz? 14 Mayıs'a gümbür gümbür yürüyor muyuz? Tüm Vanlı kardeşlerim bir araya gelip birlikte yürüdüler.

Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 1 yıllık hasretin ardından bugün Van'dayız.

Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Van depremini hatırlayın. O günkü belediye başkanı kimdi? Van'ı susuzluğa mahkum etti mi? Biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edermit'i Edremit biz yaptık, Erciş'i Erciş biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar Kürt kardeşlerimi seviyordu. Biz yaradanı yaradılandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Sadece Allah için seviyoruz.

GABAR TERÖRLE DEĞİL PETROLLE ANILACAK

Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Yıllarca bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynı Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık. 14 Mayıs akşamı hep birlikte bir başka güleceğiz. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların kimin arkasına takıldığını biliyorsunuz. 15,16 yaşındaki çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar ne diyor, biz Kürdüz diyor. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Her türlü suçunu işleyen şimdi CHP'ye payanda oldu. CHP mitin yapabilir miydi gelip burada. CHP'ye desteklerini utanmadan dişe diş kana kan diyerek ilan edenler Vanlı olabiilr mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız?

2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi? TOKİ eli ile 24 bin konutu ile bitirip sahiplerine verdik. Bir de CHP'lilere sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız?

VAN'A 96 MİLYAR LİRALOIK YATIRIM YAPTIK

21 yılda 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Bu hizmet ve eserlerin sürmesi için hazır mısınız? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları 14 Mayıs'ta patlatıyor muyuz?

Yüreğimizdeki muhabbetle heybemizdeki projelerle geldik. Bir de onlara sorun, ne getirdiniz diye sorun. CHP'sine, HDP'sine sorun. Hiçbir şey getirdikleri yok hiçbir zaman da getirmeyecekler. Çünkü biz evlatlarımızı PKK, FETÖ terör örgütlerine, LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil, aile yapımızın güçlendirmenin hesabını yapıyoruz. CHP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? O yanlarında da yavrusucular var onlar biz LGBT'ci değiliz diyebiliyor mu? AK Parti'nin kitabında LGBT yok, MHP'de yok. Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesine asla müsaade etmiyoruz.