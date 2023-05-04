CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Yumurtalık'taki cari açık kapatma projesi çalıntı çıktı!

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala bol keseden vaat veren 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu projelere çökmeye devam ediyor.
İNŞASI DEVAM EDEN PROJEYE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI
Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan vaat ettiği projenin yapımının devam ettiği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlerde 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli olduğu açıklanmıştı.
Buna göre tesisin yapılacağı bölgenin yıllar önceden Özel Endüstri Bölgesi ilan edildiği belirtildi.